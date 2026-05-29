Λίγες εβδομάδες μετά την κατάκτηση της La Liga, η Μπαρτσελόνα παίζει... μεγάλη μπάλα και στο μεταγραφικό παζάρι με στόχο να ενισχυθεί σημαντικά ενόψει της νέας αγωνιστικής σεζόν!

Με τον Άντονι Γκόρντον της Νιούκαστλ να βρίσκεται ήδη στη Βαρκελώνη για να ολοκληρώσει και τυπικά τη μεταγραφή, οι «μπλαουγκράνα» στοχεύουν σε μία ακόμη μεταγραφική «βόμβα» πριν την έναρξη του Μουντιάλ!

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο Ιταλός δημοσιογράφος, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η Μπαρτσελόνα κατέθεσε επίσημη πρόταση αγοράς του Χούλιαν Άλβαρες, προσφέροντας το ποσό των 100 εκατομμυρίων ευρώ στην Ατλέτικο Μαδρίτης!

Με τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι να αποχωρεί το καλοκαίρι ως ελεύθερος, δημιουργείται ένα τεράστιο κενό στην κορυφή της επίθεσης και η Μπάρτσα έχει «κυκλώσει» το όνομα του 26χρονου Αργεντινού στράικερ ως τον ιδανικό αντικαταστάτη του Πολωνού.

Ο Άλβαρες δεσμεύεται με τους «ροχιμπλάνκος» με συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το καλοκαίρι του 2030, ωστόσο βλέπει με θετικό... μάτι μια πιθανή μετακίνησή του στο «Καμπ Νου».

Τη φετινή σεζόν ο εκρηκτικός φορ μέτρησε 20 τέρματα και 9 ασίστ σε σύνολο 49 συμμετοχών σε όλες τις διοργανώσεις.

🚨🔵🔴 BREAKING: Barcelona send first official proposal to Atlético Madrid for Julián Álvarez worth €100m.



No add-ons, no players involved.



Atlético, not happy about the situation over last 24h — but Julián has already asked to leave. pic.twitter.com/FpLq1dde3C — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 29, 2026

Πηγή: skai.gr

