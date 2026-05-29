Ο Δήμος Μαρκοπούλου και η Αντιδημαρχία Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ψηφιακού Μετασχηματισμού, σας προσκαλούν στην εκδήλωση με θέμα «Ευκαιρίες και κίνδυνοι της Τεχνητής Νοημοσύνης σε μια εποχή ραγδαίων αλλαγών», η οποία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 8 Ιουνίου 2026 και ώρα 18:30, στο Δημοτικό Κινηματοθέατρο Μαρκοπούλου «Άρτεμις».

Σε μια εποχή, όπου οι τεχνολογικές εξελίξεις διαμορφώνουν την καθημερινότητά μας και η Τεχνητή Νοημοσύνη αναδεικνύεται σε έναν από τους πλέον καθοριστικούς παράγοντες αλλαγής για την εργασία, την εκπαίδευση και την κοινωνία συνολικά, διοργανώνεται εκδήλωση με στόχο την ουσιαστική ενημέρωση και κατανόηση των σύγχρονων αυτών εξελίξεων, των εφαρμογών της, των οφελών που μπορεί να προσφέρει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής, αλλά και των πιθανών κινδύνων που τη συνοδεύουν.

Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν διακεκριμένοι επιστήμονες και επαγγελματίες με εξειδίκευση στον τομέα:

● Ο Αναστάσιος Μάνος, Πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Τεχνολογίας Πληροφορικής Ελλάδος (ΣΕΤΠΕ), Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της DOTSOFT A.E.

● Η Πωλίνα Ζέρβα, Ψυχολόγος MSc, Ψυχοθεραπεύτρια και Διευθύντρια του The Crime Lab

● Ο Μανώλης Σφακιανάκης, Ειδικός Ερευνητής και Αναλυτής Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, Πρόεδρος και Ιδρυτής του Διεθνούς Ινστιτούτου Κυβερνοασφάλειας (CSI Institute) και του The Crime Lab

Οι ομιλητές θα καθοδηγήσουν το κοινό σε ένα ουσιαστικό «ταξίδι» στον κόσμο της Τεχνητής Νοημοσύνης, αναλύοντας με απλό και κατανοητό τρόπο τις δυνατότητες, τις προκλήσεις και τις επιπτώσεις της.

Χαιρετισμό στην εκδήλωση θα απευθύνει ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου.

Η εκδήλωση απευθύνεται σε όλους, όσοι επιθυμούν να κατανοήσουν καλύτερα τον κόσμο της Τεχνητής Νοημοσύνης και τον ρόλο της στο σήμερα και το αύριο.

Τον συντονισμό της εκδήλωσής θα πραγματοποιήσει ο δημοσιογράφος του ΣΚΑΪ Βαγγέλης Λιακόγκονας.

Η είσοδος είναι ελεύθερη.



