Την προφυλάκιση του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου εν αναμονή της δίκης του για διαφθορά αποφάσισε σήμερα τουρκικό ποινικό δικαστήριο, όπως μεταδίδουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης - μια κίνηση που αναμένεται να πυροδοτήσει ακόμα μεγαλύτερες διαδηλώσεις από αυτές που διεξάγονται εδώ και τέσσερις μέρες σε πολλές μεγάλες πόλεις της Τουρκίας.

Όσον αφορά την έτερη κατηγορία περί «τρομοκρατίας» που αντιμετωπίζει ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης, το δικαστήριο δεν ζήτησε την προφυλάκισή του αλλά περιοριστικά μέτρα.

«Αν και υπάρχουν ισχυρές υποψίες για βοήθεια προς ένοπλη τρομοκρατική οργάνωση, αφού έχει ήδη αποφασιστεί ότι θα συλληφθεί για οικονομικά εγκλήματα, (η σύλληψή του) δεν κρίνεται απαραίτητη σε αυτό το στάδιο», ανέφερε το δικαστήριο, σύμφωνα με το Reuters.

Σε κάθε περίπτωση όμως, ο Ιμάμογλου, πρόκειται να οδηγηθεί στη φυλακή, με βάση την πρώτη απόφαση για την υπόθεση διαφθοράς, για άγνωστο μέχρι στιγμής χρονικό διάστημα, καθώς θα πρέπει να περιμένει τη διεξαγωγή της δίκης του.

Όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΙ, Μανώλης Κωστίδης, από την Κωνσταντινούπολη, ο Ιμάμογλου μπορεί να παραμείνει προφυλακισμένος για χρονικό διάστημα έως και δύο ετών, ενώ μπορεί να καταθέτει αίτημα αποφυλάκισης κάθε 30 ημέρες.

Στο πλαίσιο της έρευνας για διαφθορά, συνελήφθησαν άλλα 18 άτομα, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου της IBB Media Inc, Μουράτ Ονγκούν, ενώ εννέα ύποπτοι αφέθηκαν ελεύθεροι, όπως αναφέρει η Hurriyet.

Η γενική εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης κατηγόρησε τον Ιμάμογλου και αρκετούς αξιωματούχους του δήμου για αδικήματα όπως «σύσταση και ηγεσία εγκληματικής οργάνωσης», «δωροδοκία», «παράνομη ανάθεση συμβάσεων» και «παράνομη απόκτηση προσωπικών δεδομένων». Επιπλέον, ο Ιμάμογλου, μαζί με άλλους τρεις ανώτερους αξιωματούχους, κατηγορείται για «βοήθεια προς τρομοκρατική οργάνωση» λόγω των φερόμενων δεσμών τους με το Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν (PKK) και την Ένωση Κοινοτήτων του Κουρδιστάν (KCK).

Οι εισαγγελείς ισχυρίζονται ότι ο Ιμάμογλου και αρκετοί ανώτεροι αξιωματούχοι του δήμου διατηρούν «διαρκείς και διευρυμένες» επαφές με τον Αζάντ Μπάρις, φερόμενο ως υψηλόβαθμο μέλος της πολιτικής πτέρυγας του PKK/KCK. Οι ερευνητικές αρχές έχουν επικαλεστεί μαρτυρίες δημοτικών υπαλλήλων, οικονομικά αρχεία και αναφορές των υπηρεσιών πληροφοριών για να υποστηρίξουν τους ισχυρισμούς ότι μέλη της τρομοκρατικής ομάδας είχαν διεισδύσει στη δημοτική αρχή.

Ο δήμαρχος της Άγκυρας, Μανσούρ Γιαβάς, που ανήκει επίσης στο Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP) όπως και ο Ιμάμογλου, χαρακτήρισε την απόφαση «ντροπή» για το δικαστικό σύστημα της χώρας.

Η απόφαση να σταλεί ο Ιμάμογλου -ο οποίος θεωρείται ο ισχυρότερος αντίπαλος του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν- στη φυλακή ελήφθη παρά τις καταγγελίες από το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP), αλλά και Ευρωπαίους ηγέτες ότι οι κατηγορίες εναντίον του είναι πολιτικά υποκινούμενες.

Υπενθυμίζεται ότι μετά από πολύωρες ανακρίσεις από τις αστυνομικές αρχές επί δύο ημέρες ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου, οδηγήθηκε αργά το Σάββατο, τέσσερις ημέρες μετά τη σύλληψή του την Τετάρτη, ενώπιον του δικαστηρίου για νέα ανάκριση από τους εισαγγελείς σχετικά με τις κατηγορίες περί «διαφθοράς» και «τρομοκρατίας» που του αποδίδονται.

Οι Τούρκοι εισαγγελείς ζήτησαν από το δικαστήριο την προφυλάκιση του Ιμάμογλου και τεσσάρων συνεργατών του εν αναμονή της δίκης τους, όπως ανέφερε νωρίτερα το γραφείο του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης, με τον ίδιο να αρνείται κατηγορηματικά τις κατηγορίες για διαφθορά και σχέσεις με το PKK (Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν) χαρακτηρίζοντάς τις «αδιανόητες», «ανυπόστατες», «ανήθικες» και «συκοφαντικές».

Η υιοθέτηση της πρότασης της εισαγγελίας σημαίνει ότι ο Ιμάμογλου θα εκπέσει του αξιώματός του, καθώς η νομοθεσία στην Τουρκία επιτρέπει στην κυβέρνηση να διορίσει άλλον στη θέση του.

Η παράταξη του Ιμάμογλου, το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP), χαρακτήρισε «πραξικόπημα» τη σύλληψη το πρωί της Τετάρτης και την απαγγελία κατηγοριών σε βάρος του Ιμάμογλου.

Ερώτημα παραμένει εν τω μεταξύ αν η Ευρώπη έχει κάποια καλύτερη ιδέα πίεσης προς την ηγεσία της Άγκυρας πέραν των εκκλήσεων, αναφέρει η Deutsche Welle, που τονίζει ότι αυτό που θα έχει όμως το μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι να ξεκαθαρίσει αν αυτό το κίνημα διαμαρτυρίας, που εκφράστηκε τις τελευταίες ημέρες και ξέφυγε από τα όρια της Κωνσταντινούπολης θα έχει συνέχεια και μπορεί ίσως να ταρακουνήσει το σύστημα Ερντογάν ή αν οι Τούρκοι για μια ακόμα φορά απογοητευμένοι, θα επιστρέψουν στα σπίτια τους. Αν δηλαδή η Τουρκία όχι μόνο ξενύχτησε, αλλά και ξύπνησε.

Στις κάλπες προσέρχονται μέλη και υποστηρικτές του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος

Εν τω μεταξύ, από το πρωί μέλη και οι υποστηρικτές του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) της τουρκικής αντιπολίτευσης προσέρχονται στα εκλογικά τμήματα σε μια προκριματική εκλογική διαδικασία για την επικύρωση της υποψηφιότητας του συλληφθέντος δημάρχου της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου στις επόμενες προεδρικές εκλογές, όπως είχε προγραμματίστει.

Το CHP κάλεσε τους πολίτες που δεν είναι μέλη του κόμματος να ψηφίσουν για να ενισχύσουν την αντίσταση μετά τη σύλληψη του Ιμάμογλου, ο οποίος κατηγορείται μεταξύ άλλων για διαφθορά και υποστήριξη τρομοκρατικής οργάνωσης, όπως μεταδίδει το Reuters.

Το CHP, που έχει πάνω από 1,5 εκατ. μέλη, έχει στήσει 5.600 κάλπες και στις 81 επαρχίες της Τουρκίας. Η ψηφοφορία ολοκληρώνεται στις 16.00 ώρα Ελλάδας.

Οι επόμενες προεδρικές εκλογές στη χώρα είναι προγραμματισμένες για το 2028.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.