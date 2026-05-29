Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες στον οδηγό και τη συνοδό που ξέχασαν ανήλικη ΑμεΑ μέσα σε λεωφορείο

Σε δύο συλλήψεις με την κατηγορία έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο προχώρησαν αστυνομικοί για το σοβαρό περιστατικό όπου εργαζόμενοι κέντρου διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας ΑΜΕΑ στην ανατολική Θεσσαλονίκη ξέχασαν να αποβιβάσουν 17χρονη από λεωφορείο του κέντρουόπως αναφέρει το voria.gr.

Πιο συγκεκριμένα, μετά από καταγγελία της μητέρας της ανήλικης συνελήφθησαν σήμερα το πρωί ο 58χρονος ημεδαπός οδηγός του λεωφορείου και η 46χρονη ημεδαπή συνοδός από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θερμαϊκού.

Υπενθυμίζεται ότι βραδινές ώρες χθες η 52χρονη μητέρα είχε υποβάλει έγκληση σε βάρος εργαζομένων σε κέντρο διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας ΑΜΕΑ που βρίσκεται, σύμφωνα με πληροφορίες, στην περιοχή του Πλαγιαρίου, διότι παρέλειψαν να αποβιβάσουν την ανήλικη κόρη της από λεωφορείο που χρησιμοποιούσαν στο πλαίσιο λειτουργίας τους.

Μάλιστα, το παιδί παρέμεινε για δύο ώρες μέσα στο λεωφορείο που είχε επιβιβαστεί από τη μητέρα του, χωρίς να μετεπιβιβαστεί από τους υπεύθυνους σε άλλο όχημα, πρακτική που φέρεται να ακολουθεί η δομή, προκειμένου να φτάσει στον προορισμό της

Οι συλληφθέντες με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους θα οδηγηθούν αρμοδίως.

TAGS: Θεσσαλονίκη ΑμεΑ λεωφορείο
