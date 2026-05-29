Τις επόμενες ημέρες εισάγεται για διαβούλευση η νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης με την οποία διευκολύνονται ακόμα περισσότερο εκείνοι οι πολίτες που προσπαθούν να τηρήσουν τις οφειλές και τις ρυθμίσεις τους αλλά ταυτοχρόνως έχουν δεσμεύσεις αναγκαστικής εκτέλεσης.

Αυτό ανέφερε ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Γεώργιος Κώτσηρας, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του ανεξάρτητου βουλευτή Αθανάσιου Χαλκιά, με θέμα «Ανάγκη άμεσης θεσμοθέτησης αυτόματης άρσης κατασχέσεων για συνεπείς οφειλέτες ενταγμένους στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών».

Με αφορμή, μάλιστα, σχετική ανακοίνωση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, ο κ. Κώτσηρας σημείωσε ότι «θα έρθει τις επόμενες μέρες σε δημόσια διαβούλευση και μετά προς ψήφιση στη Βουλή ένα νέο πακέτο τριών σημαντικών ρυθμίσεων, που αφορούν το ιδιωτικό χρέος, και σε μεγάλο βαθμό συνδέονται και με την ανάγκη ρευστότητας στην αγορά, τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, και ειδικά στις μικρές και τις μεσαίες επιχειρήσεις, που έχουν ακόμα πιο έντονη αυτήν την ανάγκη στήριξης της ρευστότητάς τους σε αυτήν την περίοδο».

«Πρώτον, είναι οι 72 δόσεις που θα νομοθετηθούν και είναι μια σημαντική ανάσα, μια δεύτερη ευκαιρία για οφειλές που είχαν δημιουργηθεί μέχρι το 31/12/2023.

Δεύτερον, η άρση κατάσχεσης του τραπεζικού λογαριασμού για οφειλές προς το Δημόσιο με την καταβολή του 25% και τακτοποίηση -προφανώς- του υπόλοιπου ποσού. Είναι μια σημαντική μείωση σε σχέση με αυτό που ισχύει σήμερα, και δείχνουμε πράγματι ότι αναγνωρίζουμε την ανάγκη περαιτέρω στήριξης των συνεπών φορολογούμενων, οι οποίοι έχουν γίνει αντικείμενο αναγκαστικής εκτέλεσης, βάσει του Κώδικα Δημοσίων Εσόδων, αλλά, παράλληλα, προφανώς τηρώντας και την ανάγκη είσπραξης του κράτους και την ανάγκη κουλτούρας πληρωμών.

Τρίτον, μειώνουμε το κατώφλι υπαγωγής στον εξωδικαστικό μηχανισμό από τις 10.000 στις 5.000 ευρώ», τόνισε ο υφυπουργός.

«Όλα αυτά, κατά προσέγγιση, καταλαμβάνουν περίπου 1,5 εκατομμύριο συμπολίτες μας που μπορούν να υπαχθούν σε αυτές, είτε είναι οι 72 δόσεις είτε είναι η άρση κατάσχεσης τραπεζικού λογαριασμού είτε είναι η μείωση του ορίου υπαγωγής στον εξωδικαστικό μηχανισμό», πρόσθεσε.

Η εμμονή στη διατήρηση κατασχέσεων, ακόμη και για συνεπείς οφειλέτες υπονομεύει ευθέως το στόχο της βιώσιμης ρύθμισης, όπως επεσήμανε ο ερωτών βουλευτής: «Δεν ζητάμε να χαριστούν τα χρέη, ζητάμε να δοθεί οξυγόνο σε όλους αυτούς τους ανθρώπους για να συνεχίσουν να έχουν οικονομική δραστηριότητα», υπογράμμισε ο κ. Χαλκιάς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

