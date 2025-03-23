Λογαριασμός
O πάπας Φραγκίσκος χαιρέτισε και ευλόγησε τους πιστούς από το νοσοκομείο Τζεμέλ - Σήμερα επιστρέφει στο Βατικανό (Βίντεο)

O πάπας Φραγκίσκος πρόκειται αργότερα σήμερα να πάρει εξιτήριο 37 ημέρες μετά την εισαγωγή του και να επιστρέψει στον ξενώνα της Αγίας Μάρθας όπου διαμένει

Pope Francis

Ο πάπας Φραγκίσκος, ευλόγησε πριν από λίγο και χαιρέτησε τους πιστούς από μπαλκόνι του νοσοκομείου της Ρώμης Αγκοστίνο Τζεμέλι. «Ευχαριστώ όλους σας. Βλέπω και μια κυρία με κίτρινα λουλούδια, μπράβο», είπε ο πάπας, απευθυνόμενος στους πιστούς που τον επευφημούσαν. Ο ποντίφικας μετακινήθηκε με αναπηρικό αμαξίδιο, χωρίς φιάλη οξυγόνου.

Pope Francis

Όπως ανακοινώθηκε από την Αγία Έδρα χθες βράδυ, ο Φραγκίσκος πρόκειται αργότερα σήμερα να πάρει εξιτήριο 37 ημέρες μετά την εισαγωγή του και να επιστρέψει στον ξενώνα της Αγίας Μάρθας όπου διαμένει μαζί με άλλους καθολικούς κληρικούς. Η προβλεπόμενη ανάρρωσή του θα διαρκέσει δυο μήνες.

Στο γραπτό μήνυμά του που διανεμήθηκε σήμερα το πρωί στον Τύπο, ο ποντίφικας, μεταξύ των άλλων, ζητά «να σιγήσουν αμέσως τα όπλα στην Γάζα και να βρεθεί το αναγκαίο θάρρος για να ξαναρχίσει ο διάλογος, ώστε να απελευθερωθούν όλοι οι όμηροι και να επιτευχθεί οριστική κατάπαυση του πυρός».

Παράλληλα, στο γραπτό αυτό μήνυμά του, αναφερόμενος στην παραμονή του στην καθολική πολυκλινική Τζεμέλι, ο Φραγκίσκος υπογράμμισε:

«Κατά την μακρά αυτή περίοδο παραμονής μου στο νοσοκομείο, είχα την ευκαιρία να ζήσω την εμπειρία της υπομονής του Κυρίου, την οποία είδα να αντικατοπτρίζεται, επίσης, στην ακούραστη φροντίδα των γιατρών και του νοσηλευτικού προσωπικού, όπως και στις ελπίδες και στην ευγένεια των συγγενών των ασθενών. Η υπομονή αυτή γεμάτη εμπιστοσύνη, η οποία βασίζεται στην ανεξάντλητη αγάπη του Θεού, είναι πραγματικά απαραίτητη στην ζωή μας. Ιδίως για να αντιμετωπίσουμε τις πιο δύσκολες και επώδυνες καταστάσεις».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

