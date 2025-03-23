Τουρκία: Προσφυγή κατά της απόφασης προφυλάκισης του Ιμάμογλου καταθέτει το CHP

Νομικές προσφυγές κατά της δικαστικής απόφασης για την προφυλάκιση του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου, εν αναμονής της δίκης του για διαφθορά, θα καταθέσει το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP), όπως ανακοίνωσε ο αρχηγός του κόμματος Οζγκούρ Οζέλ.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο δικαστικό μέγαρο της Κωνσταντινούπολης, ο αρχηγός Οζέλ πρόσθεσε επίσης ότι το δημοτικό συμβούλιο της Κωνσταντινούπολης θα εκλέξει τώρα κάποιον που θα αναλάβει ως υπηρεσιακός δήμαρχος ενόσω αναμένεται η απόφαση για τον Ιμάμογλου.

Συνεχίζοντας, ο Οζέλ τόνισε ότι ο Ιμάμογλου βρίσκεται στον δρόμο προς τη φυλακή αλλά και στον δρόμο προς την προεδρία της Τουρκίας.

Νωρίτερα και οι συνήγοροι του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης έκαναν γνωστό ότι θα ασκήσουν έφεση, όπως δήλωσε ένας από αυτούς στο Γαλλικό Πρακτορείο. «Και βέβαια θα ασκήσουμε έφεση στο ένταλμα φυλάκισης», δήλωσε συνήγορος του δημάρχου, κύριου αντιπάλου του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Πηγή: skai.gr

