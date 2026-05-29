Ο θρυλικός Γκαμπριέλ Γιαρέντ βραβεύεται για τη συνολική του προσφορά στον κινηματογράφο

Το 22ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ζυρίχης (ZFF) πρόκειται να τιμήσει το φετινό φθινόπωρο τον βραβευμένο με Όσκαρ συνθέτη Γκαμπριέλ Γιαρέντ (Gabriel Yared), απονέμοντάς του το Βραβείο Συνολικής Προσφοράς.

Ο διάσημος Γαλλολιβανέζος δημιουργός θα παραλάβει την τιμητική διάκριση κατά τη διάρκεια του ετήσιου γκαλά «Cinema in Concert», το οποίο θα πραγματοποιηθεί την 1η Οκτωβρίου. Παράλληλα, θα αναλάβει καθήκοντα προέδρου της κριτικής επιτροπής στον 14ο Διεθνή Διαγωνισμό Μουσικής Κινηματογράφου (IFMC) του φεστιβάλ.

Όπως αναφέρει το Screen Daily, στο πλούσιο ενεργητικό του συγκαταλέγονται εμβληματικές μουσικές συνθέσεις για ταινίες όπως τα «The Talented Mr. Ripley», «Cold Mountain», «Betty Blue», καθώς και για το «The English Patient», η μουσική του οποίου του χάρισε ένα Όσκαρ, μια Χρυσή Σφαίρα, ένα Grammy και ένα BAFTA.

«Ο Γκαμπριέλ Γιαρέντ ανήκει στους κορυφαίους των κινηματογραφικών σάουντρακ. Οι συνθέσεις του ξυπνούν βαθιά συναισθήματα που παραμένουν για πολύ καιρό μετά την τελευταία νότα. Από τη δεκαετία του 1980 έχει αφήσει ένα ανεξίτηλο σημάδι στον κινηματογράφο χάρη στην εξαιρετική του ικανότητα να χαρίζει μια ξεχωριστή μουσική ταυτότητα στις μεγάλες ταινίες της εποχής του», δήλωσε η καλλιτεχνική διευθύντρια του Φεστιβάλ, Reta Guetg.

«Οι πλούσιες, ατμοσφαιρικές του συνθέσεις έχουν διαμορφωθεί, από επιρροές από τη Μέση Ανατολή, τα χρόνια που έζησε στη Βραζιλία, καθώς και από την ευρωπαϊκή μουσική παράδοση. Είναι ακριβώς αυτή η καλλιτεχνική ποικιλομορφία που τον καθιστά πρότυπο για γενιές συνθετών», κατέληξε.

Πηγή: skai.gr

