Μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου θα οριστεί νέος Δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης

Tην προφυλάκιση του Εκρέμ Ιμάμογλου και άλλων τεσσάρων συνεργατών του διέταξε νωρίς το πρωί της Κυριακής ο δικαστής της Κωνσταντινούπολης

Turkey

Μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου του δήμου Κωνσταντινούπολης αναμένεται να οριστεί νέος δήμαρχος από τη στιγμή που ο Εκρέμ Ιμάμογλου δεν έχει προφυλακιστεί για την καταγγελία της τρομοκρατίας, αλλά μόνο της διαφθοράς, όπως μεταδίδει η ertnews.gr.

Σημειώνεται πως σε αντίθετη περίπτωση, αν δηλαδή προφυλακιζόταν και για την κατηγορία της τρομοκρατίας θα έπρεπε να οριστεί τοποτηρητής από το κράτος.

Υπενθυμίζεται πως την προφυλάκιση του Εκρέμ Ιμάμογλου και άλλων τεσσάρων συνεργατών του διέταξε νωρίς το πρωί της Κυριακής ο δικαστής της Κωνσταντινούπολης, μια απόφαση που αναμένεται να πυροδοτήσει το ήδη έκρυθμο κλίμα στην Τουρκία.

Η προφυλάκιση αφορά τις κατηγορίες περί διαφθοράς, ενώ για τις κατηγορίες περί τρομοκρατίας ο δικαστής αποφάσισε να μην συλληφθεί. Ο Ιμάμογλου κατηγορούνταν ότι υποστήριξε το εκτός νόμου Κουρδικό Εργατικό Κόμμα (PKK), που θεωρείται από την Τουρκία τρομοκρατική οργάνωση. Η στήριξη έγινε μέσω φερόμενης συμμαχίας με κουρδική οργάνωση-ομπρέλα στις δημοτικές εκλογές της Κωνσταντινούπολης.

Ο αντικαταστάτης του στον δήμο Κωνσταντινούπολης αναμένεται να οριστεί από το δημοτικό συμβούλιο.

