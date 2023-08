Σε 15 χρόνια κάθειρξη έως ισόβια 19χρονη που σκότωσε τον φίλο της ρίχνοντας το αμάξι της σε τοίχο (Βίντεο)

Η Μακένζι Σιρίλα καταδικάστηκε σε κάθειρξη 15 ετών έως ισόβια για τη σκόπιμη σύγκρουση του αυτοκινήτου της στο Οχάιο, που σκότωσε τον φίλο της και έναν από τους φίλους του.

Η 20χρονη Μακένζι ξέσπασε σε δάκρυα καθώς έμαθε την ποινή της τη Δευτέρα για τους φόνους του φίλου της, Ντομινίκ Ρούσο, 20 ετών, και του 19χρονου φίλου του Νταβιόν Φλάναγκαν τον Ιούλιο του 2022.

«Είχε μια αποστολή και την εκτέλεσε με ακρίβεια. Η αποστολή ήταν ο θάνατος», είπε η δικαστής Νάνσι Μάργκαρετ Ρούσο κατά την έκδοση της ποινής.

Τον Νοέμβριο, της απαγγέλθηκαν κατηγορίες για φόνο, βαριά ανθρωποκτονία με όχημα, κακούργημα, παρά το γεγονός ότι επέμεινε ότι το δυστύχημα ήταν ατύχημα.

Mackenzie Shirilla was accused of deliberately slamming her car at 100 mph into a brick wall that killed her 20-year-old boyfriend Dominic Russo and his 19-year-old friend Davion Flanagan. pic.twitter.com/L6r4ONAN54

Οι εισαγγελείς είπαν ότι βρισκόταν σε μια «αποστολή θανάτου» την οποία έβλεπε ως διέξοδο από την τοξική τους σχέση και ότι είχε εντοπίσει τη διαδρομή μια εβδομάδα πριν σκοτώσει τον ίδιο και τον φίλο του, ο οποίος ήταν «φορτίο».

Η Ρούσο είπε τη Δευτέρα ότι το πιο σημαντικό αποδεικτικό στοιχείο εναντίον της Σιρίλα ήταν το «ανατριχιαστικό και τραγικό» βίντεο παρακολούθησης, το οποίο την δείχνει να επιταχύνει για να «ρίξει» το Toyota Camry της στον τοίχο ενός εμπορικού κτιρίου.

«Αυτό είναι το είδος των αποδεικτικών στοιχείων που σπανίως βλέπεις», είπε η Ρούσο.

Την περασμένη εβδομάδα, όταν η Σιρίλα καταδικάστηκε μετά από μια τετραήμερη δίκη χωρίς ένορκους, η Ρούσο είπε ότι οι δύο άνδρες στο αυτοκίνητο βίωσαν απόλυτο τρόμο καθώς τους οδηγούσε στο θάνατο. «Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για τον απόλυτο τρόμο των δύο ανθρώπων σε αυτό το αυτοκίνητο», είπε. «Δεν ήταν αμελής οδήγηση. Αυτό ήταν φόνος».

Οι δικηγόροι της Σιρίλα είχαν υποστηρίξει ότι το δυστύχημα ήταν ατύχημα.

Η κατηγορούμενη, η οποία δεν κατέθεσε κατά τη διάρκεια της δίκης, μίλησε ενώπιον του δικαστηρίου πριν από την ανάγνωση της ποινής.

«Λυπάμαι πολύ για τις οικογένειες του Ντομινίκ και του Νταβιόν. Ελπίζω μια μέρα να καταλάβετε ότι δεν θα το άφηνα ποτέ να συμβεί αυτό ή να το έκανα επίτηδες. Μακάρι να μπορούσα να θυμηθώ τι συνέβη», είπε κλαίγοντας. «Ήμασταν όλοι φίλοι και ο Ντομ ήταν η αδελφή ψυχή μου», είπε.

Killer Mackenzie Shirilla made a statement to the court prior to sentencing.

Shirilla: “I’m so sorry. Dom was my soulmate, I wish I could take all of your pain away.”

Shirilla murdered her boyfriend, Dominic Russo, and friend, Davion Flanagan, in a premeditated crash in 2022. pic.twitter.com/DRHJTkEMib