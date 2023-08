Συνάντηση Ζελένσκι και Βούτσιτς στην Αθήνα - Η Σερβία σέβεται την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ο Σέρβος ομόλογός του Αλεξάνταρ Βούτσιτς είχαν σήμερα συνομιλίες στην Αθήνα, τις οποίες οι δύο ηγέτες χαρακτήρισαν "καλές" και "ανοιχτές".

Η Σερβία έχει επανειλημμένως καταδικάσει την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία τόσο στα Ηνωμένα Έθνη όσο και σε άλλα διεθνή φόρα, αλλά δεν έχει επιβάλει κυρώσεις στην Μόσχα.

Διατηρεί επίσης εμπορική και στρατιωτική συνεργασία με την παραδοσιακά σύμμαχό της Ρωσία, ενώ επιδιώκει παράλληλα να ενταχθεί στην ΕΕ.

Τον Απρίλιο, από διαρροή εγγράφων του Πενταγώνου έγινε γνωστό ότι η Σερβία είχε συμφωνήσει να προμηθεύσει στο Κίεβο όπλα και πυρομαχικά.

Ο Βούτσιτς είπε ότι η χώρα του ουδέποτε πούλησε όπλα ή πυρομαχικά στην Ουκρανία ή στην Ρωσία παρότι σερβικά όπλα πιθανόν να είχαν φθάσει στο πεδίο της μάχης μέσω τρίτων χωρών.

"Μια ανοιχτή, ειλικρινής και εποικοδομητική συνάντηση με τον πρόεδρο της Σερβίας", έγραψε στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram ο Ζελένσκι, ο οποίος συμμετείχε στο άτυπο δείπνο με τους ηγέτες των δυτικών Βαλκανίων που διοργανώθηκε στην Αθήνα, κάτω από μια φωτογραφία με τους δύο ηγέτες να ανταλλάσσουν χειραψία.

