SBU: Μόσχα κατηγορεί Κίεβο για εγκλήματα πολέμου κατά την εισβολή στο Κουρσκ

Η Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) ανέφερε σήμερα ότι η Ρωσία προσπαθεί να κατηγορήσει τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις για δήθεν εγκλήματα πολέμου κατά την εισβολή στη ρωσική περιφέρεια Κουρσκ. Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Telegram, η SBU αναφέρει ότι έχει πληροφορίες που δείχνουν ότι η Μόσχα δεν θα δίσταζε να διαπράξει εγκλήματα για τα οποία θα κατηγορούσε το Κίεβο.

Νωρίτερα σήμερα, ρωσικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ο υπηρεσιακός περιφερειάρχης του Κουρσκ δήλωσε πως οι ουκρανικές δυνάμεις έκαναν χρήση χημικών όπλων κατά την εισβολή τους. Ο Αλεξέι Σμινόφ ανέφερε επίσης ότι οι εισβολείς ελέγχουν 28 οικισμούς στην περιφέρεια Κουρσκ, έχοντας διεισδύσει σε βάθος 12 χιλιομέτρων από τα σύνορα.

Τα στρατεύματα της Μόσχας πασχίζουν να αποκρούσουν τη μεγαλύτερη εισβολή ουκρανικών δυνάμεων στο ρωσικό έδαφος από την έναρξη του πολέμου πριν από δυόμισι χρόνια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

