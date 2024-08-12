Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Κουρσκ: Τουλάχιστον 12 άμαχοι νεκροί και 120.000 εκτοπισμένοι από την έναρξη της ουκρανικής εισβολής

Τουλάχιστον 12 άμαχοι σκοτώθηκαν και 120.000 έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους από την έναρξη της ουκρανικής εισβολής 

Κουρσκ: Τουλάχιστον 12 άμαχοι νεκροί και 120.000 εκτοπισμένοι

Τουλάχιστον 12 άμαχοι έχουν βρει τον θάνατο και 121 έχουν τραυματιστεί από την έναρξη της ουκρανικής εισβολής στη ρωσική περιφέρεια Κουρσκ, δήλωσε σήμερα ο υπηρεσιακός περιφερειάρχης Αλεξέι Σμιρνόφ.

Περίπου 120.000 άνθρωποι έχουν υποχρεωθεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και άλλοι 60.000 κάτοικοι αναμένεται να το κάνουν σύντομα, ανέφερε ο περιφερειάρχης Κουρσκ στον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν τον οποίο ενημέρωσε διαδικτυακά για τις τελευταίες εξελίξεις.

Ο Αλεξέι Σμιρνόφ ανέφερε επίσης ότι οι ουκρανικές δυνάμεις ελέγχουν 28 οικισμούς στην περιφέρεια Κουρσκ, έχοντας διεισδύσει σε βάθος 12 χιλιομέτρων από τα σύνορα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ρωσία Κουρσκ Ουκρανία
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
6 0 Bookmark