Κουρσκ: Τουλάχιστον 12 άμαχοι νεκροί και 120.000 εκτοπισμένοι

Τουλάχιστον 12 άμαχοι έχουν βρει τον θάνατο και 121 έχουν τραυματιστεί από την έναρξη της ουκρανικής εισβολής στη ρωσική περιφέρεια Κουρσκ, δήλωσε σήμερα ο υπηρεσιακός περιφερειάρχης Αλεξέι Σμιρνόφ.

Περίπου 120.000 άνθρωποι έχουν υποχρεωθεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και άλλοι 60.000 κάτοικοι αναμένεται να το κάνουν σύντομα, ανέφερε ο περιφερειάρχης Κουρσκ στον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν τον οποίο ενημέρωσε διαδικτυακά για τις τελευταίες εξελίξεις.

Ο Αλεξέι Σμιρνόφ ανέφερε επίσης ότι οι ουκρανικές δυνάμεις ελέγχουν 28 οικισμούς στην περιφέρεια Κουρσκ, έχοντας διεισδύσει σε βάθος 12 χιλιομέτρων από τα σύνορα.

