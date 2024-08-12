Λογαριασμός
Επικοινωνία του πρωθυπουργού του Βατικανού με τον πρόεδρο του Ιράν για την κρίση στη Μέση Ανατολή

Τηλεφωνική επικοινωνία του πρωθυπουργού του Βατικανού με τον πρόεδρο του Ιράν, με αναφορά στην κρίση στη Μέση Ανατολή

Μέση Ανατολή: Επικοινωνία του πρωθυπουργού του Βατικανού με τον πρόεδρο του Ιράν

Ο πρωθυπουργός του Βατικανού, καρδινάλιος Πιέτρο Παρολίν, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν.

"Ο καρδινάλιος, αφού συνεχάρη τον Ιρανό πρόεδρο για την αρχή της θητείας του και αναφέρθηκε σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος, εξέφρασε την μεγάλη ανησυχία της Αγίας Έδρας για όσα συμβαίνουν στην Μέση Ανατολή και επανέλαβε ότι είναι απόλυτη ανάγκη να μην διευρυνθεί η σοβαρότατη σύρραξη που βρίσκεται σε εξέλιξη και να δοθεί βάρος στον διάλογο, στην ειρήνη και στην διαπραγμάτευση", υπογραμμίζεται σε γραπτή ανακοίνωση του Βατικανού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

