Σολτς σε Πεζεσκιάν: Κάνε τα πάντα να μην έχουμε κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή

Ο καγκελάριος της Γερμανίας Όλαφ Σολτς κάλεσε σήμερα τον Ιρανό πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν, στη διάρκεια τηλεφωνικής συνδιάλεξης, να "κάνει τα πάντα προκειμένου να αποφευχθεί μια στρατιωτική κλιμάκωση" στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε στο Βερολίνο.

Ο Όλαφ Σολτς "υπογράμμισε εκ νέου πως έχει έρθει η στιγμή να οριστικοποιηθεί μια συμφωνία για κατάπαυση του πυρός και (για) την απελευθέρωση των ομήρων στη Λωρίδα της Γάζας" και να τεθεί αμέσως σε εφαρμογή για μια αποκλιμάκωση στην περιοχή.

Η σπείρα της βίας στη Μέση Ανατολή πρέπει να σπάσει τώρα, καθώς οποιαδήποτε άλλη πορεία θα οδηγούσε σε ανυπολόγιστο κίνδυνο για τις χώρες και τους ανθρώπους στην περιοχή, φέρεται να δήλωσε ο Γερμανός καγκελάριος στον Ιρανό πρόεδρο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

