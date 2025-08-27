Πλημμύρες και κατολισθήσεις έχουν προκαλέσει οι έντονες βροχοπτώσεις σε περιοχές της Νοτιοανατολικής Ασίας, όπου τουλάχιστον 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ένας αγνοείται και 34 τραυματίστηκαν, μετά από τροπική καταιγίδα που πλήττει την περιοχή, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Σχεδόν 20 εκατοστά βροχής έπεσαν κατά τη διάρκεια της νύχτας σε περιοχές του βορειοανατολικού Βιετνάμ και οι προειδοποιήσεις για πλημμύρες παρέμειναν σε ισχύ για ορισμένες παραποτάμιες περιοχές.

Στην Ταϊλάνδη, ένα άτομο έχασε τη ζωή του και ένα άλλο αγνοείται από κατολίσθηση που σημειώθηκε την Τετάρτη σε τμήμα της βόρειας πόλης Τσιάνγκ Μάι.

Το Υπουργείο Πρόληψης και Μετριασμού Καταστροφών της Ταϊλάνδης δήλωσε ότι πολλά σπίτια έχουν υποστεί ζημιές και μερικοί άνθρωποι τραυματίστηκαν από τις ξαφνικές πλημμύρες και τις κατολισθήσεις στις βόρειες επαρχίες.

Η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ταϊλάνδης προειδοποίησε για έντονες βροχοπτώσεις στις βόρειες και βορειοανατολικές περιοχές την Τετάρτη. Οι κάτοικοι σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο κοντά σε υδάτινες οδούς έλαβαν προειδοποίηση για πιθανές ξαφνικές πλημμύρες και κατολισθήσεις.

Η βροχή ήταν μέρος των συνεπειών της τροπικής καταιγίδας Κατζίκι, η οποία έφτασε στην ξηρά το απόγευμα της Δευτέρας στο κεντρικό Βιετνάμ, όπου χιλιάδες άνθρωποι από περιοχές υψηλού κινδύνου αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις περιουσίες τους.

Επιστήμονες δημοσίευσαν μια μελέτη του 2024, η οποία προειδοποιεί ότι η θέρμανση των θαλασσών λόγω της κλιματικής αλλαγής θα οδηγήσει σε σχηματισμό κυκλώνων στη Νοτιοανατολική Ασία πιο κοντά στην ξηρά, οι οποίοι θα ενισχύονται ταχύτερα και θα διαρκούν περισσότερο, αυξάνοντας τους κινδύνους για τις πόλεις.

