Διπλό μήνυμα Ερντογάν: Είμαστε υπέρ του διαλόγου, όμως όταν βγει το ξίφος δεν μένει χώρος για λέξεις

Είμαστε υπέρ της επίλυσης των προβλημάτων με διάλογο και διπλωματία, δήλωσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, όμως πρόσθεσε πως «όταν το ξίφος βγει από τη θήκη, τότε δεν μένει χώρος για μολύβι και λέξεις».

«Θα παραμείνουμε εδώ στο Ματζικέρτ ως απόγονοι του Σαλαντίν» είπε ο Τούρκος πρόεδρος, όπως μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ, Μανώλης Κωστίδης.

«Θα είναι κερδισμένοι αυτοί που θα στρίψουν την πορεία τους προς την Άγκυρα και τη Δαμασκό, αυτοί που θα εφαρμόσουν το δίκαιο της γειτονίας και της αδελφοσύνης.Αυτοί που χάνουν την πορεία τους και επιχειρούν να βρουν ξένα αφεντικά, στο τέλος της πορείας θα χάσουν. Mην ξεχνάτε ότι αν το ξίφος βγει από τη θήκη, τότε δεν μένει χώρος για το μολύβι και τις λέξεις. Εμείς σε όλη μας την περιοχή είμαστε υπέρ της μόνιμης ειρήνης, είμαστε υπέρ της επίλυσης των προβλημάτων με διάλογο και διπλωματία. Οι Τούρκοι, οι Άραβες και οι Κούρδοι θα συνεχίζουμε να ζούμε μαζί. Αυτοί που πίνουν το αίμα των Μουσουλμάνων όταν θα αποσυρθούν από την ιστορία εμείς θα παραμείνουμε εδώ. Ως απόγονοι του Αλπασλάν και του Σαλαντίν» είπε ο Τούρκος πρόεδρος.

«Αν η Βεγγάζη εγκρίνει το τουρκολιβυκό μνημόνιο ίσως υπάρξει νέα κρίση στην Ανατολική Μεσόγειο»

Σε ανάλυσή της η τουρκική υπηρεσία του BBC αναφέρει ότι «η Τουρκία θα έχει ισχυρισμούς για δικαιώματα και νότια της Κρήτης»

Αναλυτικά αναφέρει: «Αυτός είναι ένας τόσο πολύπλοκος χάρτης, όπου οι διαφορές για τις θαλάσσιες περιοχές ευθύνης, οι υφαλοκρηπίδες έχουν αλληλοκαλυφθεί. Θα επιχειρήσουμε να εξηγήσουμε. Η συμφωνία της Τουρκίας με τη Λιβύη για τις θαλάσσιες περιοχές ευθύνης καλύπτει αυτήν εδώ την περιοχή. Αυτή η περιοχή επικαλύπτει τις περιοχές που συμφωνεί η Ελλάδα με την Κύπρο.

Επίσης, έχουν μπει στη μέση και οι ισχυρισμοί της Λιβύης, της Ελλάδας, της Αιγύπτου και της Τουρκίας για την υφαλοκρηπίδα. Τώρα στην περιοχή αυτή συζητείται η περίπτωση της ύπαρξης μιας νέας κρίσης, καθώς το Κοινοβούλιο της Λιβύης που βρίσκεται στα ανατολικά της χώρας ετοιμάζεται να εγκρίνει τη συμφωνία της Τουρκίας με τη Λιβύη για τις θαλάσσιες περιοχές ευθύνης.

Όμως οι δυο χώρες δεν έχουν αντικείμενες ακτές και άλλες χώρες τις περιοχής και κυρίως η Ελλάδα αναφέρουν πως σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο η συμφωνία είναι άκυρη και ανυπόστατη. Στη Λιβύη υπάρχουν δυο κυβερνήσεις. Δυτικά είναι η επίσημη κυβέρνηση της Λιβύης που αναγνωρίζεται από τη διεθνή κοινότητα και είναι σύμμαχος της Τουρκίας.

Το Κοινοβούλιο της Λιβύης στη Βεγγάζη ελέγχεται από τις δυνάμεις του Χαφτάρ και για πολλά χρόνια ελέγχεται από Ρωσία, Αίγυπτο και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Τώρα ξεκίνησε μια διαδικασία εξομάλυνσης των σχέσεων της Βεγγάζης με την Άγκυρα κι αυτό έφερε στην επιφάνεια το τουρκολιβυκό μνημόνιο. Αν το κοινοβούλιο της Βεγγάζης εγκρίνει το συγκεκριμένο μνημόνιο, τότε η Τουρκία θα έχει ισχυρισμό δικαιωμάτων σε περιοχές που φτάνουν μέχρι και στα νότια της Κρήτης, κι αυτό μπορεί να ανοίξει το δρόμο για νέες εργασίες ενεργειακών ερευνών».

Διευθυντής Milliyet: Η Γαλάζια Πατρίδα είναι τα δικαιώματά μας σε Αιγαίο, Ανατολική Μεσόγειο και Μαύρη Θάλασσα»

«Η Ελλάδα δεν μπορεί να διεκδικεί υφαλοκρηπίδα για όλα τα νησιά. Το Καστελόριζο βρίσκεται κάτω από τη μύτη μας»

«Οι Έλληνες επιχειρούν να φυλακίσουν την Τουρκία στον Κόλπο της Αττάλειας»

«Πριν από τη δύναμη των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων ας υπενθυμίσουμε στην Αθήνα το διεθνές δίκαιο και τη διπλωματία»

Οζάι Σεντίρ, διευθυντής εφημερίδας Milliyet: «Η Γαλάζια Πατρίδα δεν είναι απλώς ένα σύνθημα, αλλά ένα δόγμα που πηγάζει από το διεθνές δίκαιο. Σε αυτό το δόγμα δεν περιλαμβάνεται μόνο το Αιγαίο και η Ανατολική Μεσόγειος, αλλά και ο Μαρμαράς και η Μαύρη Θάλασσα. Με απλά λόγια, η 'Γαλάζια Πατρίδα' μπορεί να οριστεί ως η ανάληψη και η άσκηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων και εξουσιών της Τουρκίας στις θάλασσες όπως αυτά προκύπτουν από το διεθνές δίκαιο.

Το πρόβλημα είναι στο ότι η Ελλάδα, παρόλο που δεν έχει δικαίωμα βάσει του διεθνούς δικαίου, θεωρεί τον εαυτό της ως αρχιπελαγικό κράτος και σε αυτό το πλαίσιο ισχυρίζεται ότι όλα τα νησιά διαθέτουν δικαίωμα πλήρους υφαλοκρηπίδας /AOZ. Όσον αφορά το 'νομικό καθεστώς' του Χάρτη της Σεβίλλης, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θεωρούν ότι ο Χάρτης της Σεβίλλης έχει κάποια νομική σημασία. Από ό,τι βλέπουμε κι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θεωρεί τον Χάρτη της Σεβίλλης ως ένα νομικά δεσμευτικό έγγραφο.

Σε αυτό το χάρτη, που κανείς δεν θεωρεί νομικά έγκυρο, το να δίνεται πλήρες δικαίωμα υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ σε όλα τα ελληνικά νησιά, το να χορηγείται μια έκταση 40.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων στο Καστελόριζο που βρίσκεται μπροστά από το μύτη μας, το να φυλακίζεται η Τουρκία στον κόλπο της Αττάλειας, ενώ διαθέτει τη μεγαλύτερη ακτή στην Αν.Μεσόγειο είναι μια απόλυτη παραδοξότητα.

Είναι πιο σωστό πριν από τη δύναμη των Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων να υπενθυμίσουμε στην Αθήνα το διεθνές δίκαιο και τη διπλωματία».

Μπαϊρακτάρ (γαμπρός Ερντογάν): «Ξεκίνησε η μαζική παραγωγή του μη επανδρωμένου μαχητικού KIZILELMA»

«Το 2026 θα ενταχθεί στην τουρκική αεροπορία»

Σελτσούκ Μπαϊρακτάρ, συμπρόεδρος εταιρείας BAYRAKTAR: «Ναι ξεκινήσαμε τη μαζική παραγωγή φέτος και το επόμενο έτος θα ενταχθεί στις δυνάμεις μας. Συνεχίζεται η παραγωγή. Αυτή την περίοδο παράγεται το 6ο Kizilelma. Για να καταλάβετε το τι συμβαίνει, ενώ το παράγουμε συνεχίζουμε να το αναπτύσσουμε. Όλα τα συστήματα αυτού του μη επανδρωμένου μαχητικού. Εμείς σχεδιάζουμε και παράγουμε τα συστήματα πλοήγησης, τα συστήματα προσγείωσης, τον ηλεκτρονικό υπολογιστἠ. Είναι ένα ιδιαίτερα πολύπλοκο αεροσκάφος. Δύσκολο έργο. Από τα ελαστικά έως και τον ανιχνευτή πάγου τα παράγουμε όλα στην Τουρκία. Tην τεχνολογία μας την μεταφέρουμε στους συνεργάτες μας συμπαραγωγούς έτσι ώστε να μπορούν να παράγουν κι αυτοί.

» Ανάλογα με τις τιμές πώλησης θα μπορούσαμε να πούμε πως ένα Kizilelma είναι 20 ή και 30 φορές φθηνότερο απο ένα F-16. Όμως σκεφτείτε κάτι.. το 90% των πτήσεων των μαχητικών γίνονται για εκπαιδευτικούς λόγους. Οι πιλότοι πρέπει να πετούν για να διατηρούν τις ικανότητες τους κι αυτό έχει και κόστος και ρίσκο».

