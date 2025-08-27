Eπτά άτομα συνέλαβε η αστυνομία μετά την κατάληψη του γραφείου του προέδρου της Microsoft, Brad Smith, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων διαμαρτυριών για τους φερόμενους δεσμούς της εταιρείας με τις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις κατά τη διάρκεια του συνεχιζόμενου πολέμου εναντίον της Χαμάς στη Γάζα, σύμφωνα με τους διοργανωτές.

Μεταξύ των συλληφθέντων ήταν τρέχοντες και πρώην υπάλληλοι της Microsoft, σύμφωνα με την ομάδα διαδηλωτών No Azure for Apartheid, σημειώνουν οι Times of Israel.

Το Azure είναι η κύρια πλατφόρμα cloud computing της Microsoft, και η Microsoft έχει δηλώσει ότι εξετάζει μια αναφορά της βρετανικής εφημερίδας The Guardian αυτό το μήνα, σύμφωνα με την οποία οι IDF το χρησιμοποίησαν για να αποθηκεύσουν δεδομένα τηλεφωνικών κλήσεων που αποκτήθηκαν μέσω της μαζικής παρακολούθησης των Παλαιστινίων στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη.

Οι διαδηλωτές φαίνονταν να συσπειρώνονται σε μια ζωντανή μετάδοση στο Twitch, καθώς οι αστυνομικοί έσπευδαν να τους συλλάβουν. Το βίντεο έδειχνε μια άλλη ομάδα συγκεντρωμένη έξω.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ο Smith δήλωσε ότι δύο από τους συλληφθέντες ήταν υπάλληλοι της Microsoft.

Δεκαοκτώ άτομα συνελήφθησαν σε παρόμοια διαδήλωση σε πλατεία έξω από τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας την περασμένη εβδομάδα. Η ομάδα διαμαρτύρεται για μήνες κατά της εταιρείας. Τον Μάιο, η Microsoft απέλυσε έναν υπάλληλο που διέκοψε την ομιλία του διευθύνοντος συμβούλου Satya Nadella, ενώ τον Απρίλιο απέλυσε άλλους δύο που διέκοψαν την εκδήλωση για τον εορτασμό των 50 χρόνων της εταιρείας.

Οι απαιτήσεις της ομάδας περιλαμβάνουν τη διακοπή των σχέσεων της εταιρείας με το Ισραήλ και την καταβολή αποζημιώσεων στους Παλαιστινίους.

