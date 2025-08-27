Ο εγκέφαλος του Μπρους Γουίλις «τον εγκαταλείπει» και «η γλώσσα του κουράζεται», αποκάλυψε η σύζυγός του, Έμμα Χέμινγκ Γουίλις, δύο χρόνια αφότου ο ηθοποιός διαγνώστηκε με μετωποκροταφική άνοια.

«Ο Μπρους εξακολουθεί να κινείται πολύ. Η υγεία του Μπρους είναι γενικά πολύ καλή», είπε ο Χέμινγκ Γουίλις στην Νταϊάν Σόγιερ σε ένα ειδικό αφιέρωμα του ABC την Τρίτη. «Απλώς ο εγκέφαλός του τον απογοητεύει. Η γλώσσα του κουράζεται. Έχουμε μάθει να προσαρμοζόμαστε και έχουμε έναν τρόπο να επικοινωνούμε μαζί του, ο οποίος είναι απλώς ένας διαφορετικός τρόπος».

Το 2022, η οικογένεια του Γουίλις ανακοίνωσε ότι ο σταρ του κινηματογράφου θα αποσυρόταν από την υποκριτική, αφού διαγνώστηκε με αφασία - μια εγκεφαλική διαταραχή που οδηγεί σε δυσκολία στη γλώσσα ή την ομιλία.

«Για κάποιον που ήταν πολύ ομιλητικός και πολύ αφοσιωμένος, ήταν απλώς λίγο πιο ήσυχος και, όταν η οικογένεια μαζευόταν, απλώς έλιωνε λίγο», είπε η Χέμινγκ Γουίλις στο ABC για τα πρώτα συμπτώματα του συζύγου της.

«Ένιωθε λίγο απόμακρος, λίγο ψυχρός, όχι σαν τον Μπρους που ξέραμε, που ήταν πολύ ζεστός και πολύ στοργικός. Το να είναι το εντελώς αντίθετο από αυτό ήταν ανησυχητικό και τρομακτικό».

Ένα χρόνο μετά τη διάγνωση αφασίας, ο Γουίλις έλαβε άλλη μια διάγνωση για μετωποκροταφική άνοια. «Ενώ είναι επώδυνο, είναι ανακούφιση που επιτέλους έχουμε μια σαφή διάγνωση», είχε δηλώσει η οικογένεια του Γουίλις τότε σε κοινή δήλωση, στην οποία συμμετείχαν οι κόρες του, η σύζυγός του και η πρώην σύζυγός του, Ντέμι Μουρ.

Όταν η Χέμινγκ Γουίλις έμαθε για πρώτη φορά τη διάγνωση, «πανικοβλήθηκα τόσο πολύ και θυμόμουν μόνο ότι την άκουσα και δεν άκουσα τίποτα άλλο», είπε. «Ήταν σαν να έκανα ελεύθερη πτώση».

Η Χέμινγκ Γουίλις είπε ότι υπάρχουν ακόμα στιγμές που ο σύζυγός της - τώρα 70 ετών - αποκαλύπτει μια «σπίθα» της ζωηρής προσωπικότητάς του.

«Ακόμα ζούμε εκείνες τις μέρες», είπε στον Σόγιερ. «Όχι μέρες, αλλά στιγμές. Είναι το γέλιο του. Έχει τόσο δυνατό γέλιο. Και μερικές φορές νιώθεις αυτή τη λάμψη στα μάτια του ή αυτή τη σπίθα. Και απλώς παρασύρομαι. Είναι δύσκολο να το δεις γιατί όσο γρήγορα εμφανίζονται αυτές οι στιγμές, τόσο γρήγορα εξαφανίζονται.»

Ο Χέμινγκ Γουίλις και η Γουίλις παντρεύτηκαν το 2009 και έχουν αποκτήσει δύο κόρες. Το βιβλίο της για τη φροντίδα της Γουίλις - με τίτλο "Unexpected Journey: Finding Strength, Hope and Yourself on the Caregiving Path" - θα εκδοθεί στις 9 Σεπτεμβρίου.

Πηγή: skai.gr

