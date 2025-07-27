Σύμφωνα με τις αρμόδιες, ιταλικές αρχές, περίπου 140 λουόμενοι απομακρύνθηκαν με ταχύπλοα και φουσκωτά του Λιμενικού, της ιταλικής ακτοφυλακής και της οικονομικής αστυνομίας από την παραλία Βιλασιμίους της Σαρδηνίας, όπου το απόγευμα ξέσπασε πυρκαγιά.

Η φωτιά επεκτάθηκε μέσα σε λίγα λεπτά και δεν επέτρεψε στους τουρίστες να απομακρυνθούν με τα αυτοκίνητά τους, πολλά από τα οποία καταστράφηκαν ολοσχερώς από τις φλόγες. Οι επιχειρήσεις κατάσβεσης συνεχίζονται, με την βοήθεια δυο αεροσκαφών Canadair και έως τώρα δεν προκύπτει να υπάρχουν τραυματίες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

