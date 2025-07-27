Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Μελόνι: Θετικό που επιτεύχθηκε εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ, αλλά πρέπει να δω τις λεπτομέρειες

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι δήλωσε ότι είναι θετικό που επιτεύχθηκε εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ, αλλά τόνισε ότι πρέπει να δεις τις λεπτομέρειες

UPDATE: 22:55
Μελόνι

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, ερωτηθείσα σχετικά από τους δημοσιογράφους, τόνισε από την Αντίς Αμπέμπα της Αιθιοπίας πως «θεωρεί θετικό ότι προέκυψε συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τους δασμούς, αλλά δεν μπορεί να κρίνει αναλυτικά το περιεχόμενό της, διότι δεν έχει δει τις λεπτομέρειες».

Νωρίτερα, πηγές της ιταλικής κυβέρνησης υποστήριζαν ότι κύριος στόχος τους ήταν να αυξηθούν τα προϊόντα και οι τομείς που θα εξαιρεθούν από τους δασμούς, με ιδιαίτερη αναφορά στην μόδα, στις εξαγωγές τροφίμων και των μηχανικών εξαρτημάτων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
4 0 Bookmark