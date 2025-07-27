Μελόνι: Θετικό που επιτεύχθηκε εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ, αλλά πρέπει να δω τις λεπτομέρειες

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, ερωτηθείσα σχετικά από τους δημοσιογράφους, τόνισε από την Αντίς Αμπέμπα της Αιθιοπίας πως «θεωρεί θετικό ότι προέκυψε συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τους δασμούς, αλλά δεν μπορεί να κρίνει αναλυτικά το περιεχόμενό της, διότι δεν έχει δει τις λεπτομέρειες».

Νωρίτερα, πηγές της ιταλικής κυβέρνησης υποστήριζαν ότι κύριος στόχος τους ήταν να αυξηθούν τα προϊόντα και οι τομείς που θα εξαιρεθούν από τους δασμούς, με ιδιαίτερη αναφορά στην μόδα, στις εξαγωγές τροφίμων και των μηχανικών εξαρτημάτων.

