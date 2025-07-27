Στη Γερμανία 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 34 τραυματίστηκαν σε σιδηροδρομικό δυστύχημα νωρίτερα απόψε στη Βάδη - Βυρτεμβέργη, όταν εκτροχιάστηκαν δύο βαγόνια επιβατικής περιφερειακής υπερταχείας, σύμφωνα με δημοσίευμα της Schwäbische Zeitung.

«Δύο βαγόνια του περιφερειακού τρένου express της Deutsche Bahn εκτροχιάστηκαν στην περιοχή του Ρίντλιγκεν στην Βάδη-Βυρτεμβέργη. Στην αμαξοστοιχία επέβαιναν 100 άτομα και τουλάχιστον τρεις επιβάτες έχουν τραυματιστεί. Δεν είναι δυνατόν για την ώρα να δοθούν πληροφορίες για την σοβαρότητα της κατάστασής τους», δήλωσε πριν από λίγο εκπρόσωπος των Γερμανικών Σιδηροδρόμων, ενώ εκπρόσωπος της αστυνομίας διευκρίνισε ότι η αιτία του εκτροχιασμού παραμένει ασαφής.

Τις τελευταίες ώρες την περιοχή πλήττει κακοκαιρία με έντονες καταιγίδες. «Σύμφωνα με πηγές από τις υπηρεσίες διάσωσης, τρία άτομα σκοτώθηκαν, ενώ τουλάχιστον 34 επιβάτες τραυματίστηκαν», μεταδίδει η Schwäbische Zeitung.

