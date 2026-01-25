Ασταμάτητος ο Βαγγέλης Παυλίδης. Η Μπενφίκα έκανε περίπατο με αντίπαλο την Αμαδόρα (4-0), με τα δύο πρώτα τέρματα να σημειώνονται από τον Έλληνα επιθετικό.

Στο 42’ άνοιξε το σκορ με κεφαλιά έπειτα από κόρνερ του Λόπες και στο 55’ πέτυχε δεύτερο τέρμα με άψογη εκτέλεση πέναλτι. Αυτό ήταν το 26ο τέρμα του Παυλίδη στη σεζόν σε 36 συμμετοχές και το 19ο στο πορτογαλικό πρωτάθλημα στη 19η παρουσία του.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.