Μερτς: Θετικό γεγονός η εμπορική συμφωνία ΕΕ - ΗΠΑ

«Είναι θετικό το γεγονός ότι η ΕΕ και οι ΗΠΑ κατέληξαν σε συμφωνία σχετικά με τους δασμούς», δήλωσε ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, μετά τη συμφωνία που ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ κατά τη συνάντησή του με την πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στη Σκωτία. «Με τη συμφωνία αποφεύγουμε μια εμπορική σύγκρουση που θα επηρέαζε τη γερμανική οικονομία, ειδικά τον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας», τόνισε ο Μερτς και πρόσθεσε: «Προστατεύσαμε τα βασικά μας συμφέροντα, παρά το ότι θα ήθελα να δω περισσότερη διευκόλυνση στο διατλαντικό εμπόριο».

«Θα συνεχίσω να ζητώ τη μείωση των δασμών και την άρση των εμποδίων στο εμπόριο, συμπεριλαμβανομένων και άλλων εμπορικών συμφωνιών, κυρίως με τις χώρες του Mersocur», τόνισε ακόμη ο Μερτς σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Πηγή: skai.gr

