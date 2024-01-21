Με καρκίνο του δέρματος διαγνώστηκε η Σάρα Φέργκιουσον λίγους μήνες μετά τη θεραπεία για τον καρκίνο του μαστού.

Η Δούκισσα του Γιορκ αφαίρεσαι από το σώμα της έναν σπίλο, ο οποίος διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για κακοήθη μελάνωμα που είναι ο πιο σοβαρός τύπος καρκίνου του δέρματος.

Υπενθυμζεται πως η 64χρονη πρώην σύζυγος του πρίγκιπα Άντριου υποβλήθηκε σε επέμβαση στο στήθος για καρκίνο πέρυσι, με πηγές να αναφέρουν ότι ήταν «μία δύσκολη στιγμή» για την ίδια.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα ο καρκίνος εντοπίστηκε αρκετά νωρίς και πιθανώς να μην δημιουργηθούν περαιτέρω προβλήματα, ωστόσο θα υποβληθεί σε περισσότερες εξετάσεις για να διαπιστωθεί μια τυχόν εξάππλωση.

Εκπρόσωπος της Σάρα, Δούκισσας του Γιορκ είπε στη Sun: «Μετά τη διάγνωσή της με πρώιμη μορφή καρκίνου του μαστού αυτό το καλοκαίρι, η Σάρα, η Δούκισσα του Γιορκ διαγνώστηκε τώρα με κακοήθη μελάνωμα. Ο δερματολόγος της ζήτησε να αφαιρεθούν και να αναλυθούν αρκετοί σπίλοι την ίδια στιγμή που η Δούκισσα υποβαλλόταν σε επανορθωτική χειρουργική επέμβαση μετά τη μαστεκτομή της και ένας από αυτούς αναγνωρίστηκε ως καρκινικός. Υποβάλλεται σε περαιτέρω εξετάσεις για να διασφαλιστεί ότι έχει εντοπιστεί στα αρχικά στάδια.Σαφώς, μια άλλη διάγνωση τόσο σύντομα μετά τη θεραπεία για τον καρκίνο του μαστού ήταν ανησυχητική, αλλά η Δούκισσα παραμένει σε καλή διάθεση», δήλωσε.

«Η Δούκισσα του Γιορκ θέλει να ευχαριστήσει ολόκληρη την ιατρική ομάδα που την στήριξε, ιδιαίτερα τον δερματολόγο της, η επαγρύπνηση του οποίου εξασφάλισε ότι η ασθένεια ανιχνεύτηκε έγκαιρα. Πιστεύει ότι η εμπειρία της υπογραμμίζει τη σημασία του ελέγχου του μεγέθους, του σχήματος, του χρώματος και της υφής και η εμφάνιση νέων σπίλων που μπορεί να είναι σημάδι μελανώματος», πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

