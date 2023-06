Σάνεν Ντόχερτι: Νέο συγκλονιστικό βίντεο λίγο πριν την επέμβαση αφαίρεσης όγκου από το κεφάλι της

Συγκλονίζει η Σάνεν Ντόχερτι, η οποία δίνει τον δικό της αγώνα με τον καρκίνο. Η γνωστή ηθοποιός ανήρτησε ένα βίντεο λίγα λεπτά πριν μπει στο χειρουργείο για να υποβληθεί σε επέμβαση αφαίρεσης όγκου από το κεφάλι της.

Η ηθοποιός που έγινε γνωστή από τη συμμετοχή της στην αμερικανική σειρά των 90's «Beverly Hills, 90210», βρίσκεται στη μέση της μάχης με τον καρκίνο του μαστού και ανά διαστήματα κρατά ενήμερους τους θαυμαστές της για τη δύσκολη μάχη που δίνει για την υγεία της.

«16 Ιανουαρίου. Χειρουργική επέμβαση. Είχα έναν όγκο στο κεφάλι μου, τον οποίο ήθελαν να αφαιρέσουν και να κάνουν βιοψία. Προσπαθώ σαφώς να είμαι γενναία, αλλά είμαι τρομοκρατημένη. Ο φόβος ήταν συντριπτικός για μένα. Φοβόμουν όλα τα πιθανά άσχημα αποτελέσματα, ανησυχούσα για το αν θα αφήσω τη μαμά μου και πώς αυτό θα την επηρέαζε. Ανησυχούσα ότι θα έβγαινα από το χειρουργείο και δεν θα ήμουν πια ο εαυτός μου. Έτσι μπορεί να μοιάζει ο καρκίνος» αναφέρει στην ανάρτησή της.

Shannen Doherty shares ‘what cancer can look like’ moments before brain surgery: ‘I am petrified’ https://t.co/u6an9s9cYk pic.twitter.com/MecBRakWiq