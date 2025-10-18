«Σαν μια ελληνική τραγωδία»: Η πτώση του πρίγκιπα Άντριου

Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Η μακρά και επώδυνη πτώση του πρίγκιπα Άντριου που στιγματίστηκε από μια σειρά σκανδάλων - από καταγγελίες για σεξουαλική επίθεση και τη στενή σχέση του με τον Τζέφρι Επστάιν έως επαφές με Κινέζους κατασκόπους - έφτασε στο οριστικό της τέλος. Μετά από συζητήσεις με τον αδελφό του, Βασιλιά Κάρολο, και άλλα μέλη της βασιλικής οικογένειας, ο 65χρονος Άντριου παραιτείται από όλους τους εναπομείναντες τίτλους του.

Αυτό σημαίνει ότι ο πρώην Δούκας του Γιορκ χάνει οριστικά τον συγκεκριμένο τίτλο, καθώς και τους τίτλους του Κόμη του Ινβερνές και του Βαρώνου Killyleagh. Επιπλέον, συμφώνησε να μη χρησιμοποιεί πλέον τις τιμητικές διακρίσεις που του απονεμήθηκαν ως Βασιλικός Ιππότης του Τάγματος της Περικνημίδας.

Από εδώ και στο εξής, θα αποκαλείται απλώς «πρίγκιπας Άντριου». Ο τίτλος του «πρίγκιπα» είναι κληρονομικός εκ γενετής, σύμφωνα με Βασιλικό Διάταγμα που εκδόθηκε το 1917 από τον Γεώργιο Ε' και ενημερώθηκε από την εκλιπούσα Βασίλισσα Ελισάβετ Β' το 2012.

Ωστόσο, του είχε ήδη αφαιρεθεί ο τίτλος της «Αυτού Βασιλικής Υψηλότητας», και τώρα ακολουθούν και όλοι οι υπόλοιποι τίτλοι του. Υπενθυμίζεται ότι ο Άντριου είχε ήδη χάσει τους στρατιωτικούς του τίτλους τον Ιανουάριο του 2022 από τη μητέρα του, Βασίλισσα Ελισάβετ, όσο βρισκόταν αντιμέτωπος με την υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης της Βιρτζίνια Τζιούφρε, η οποία έληξε με έναν εξωδικαστικό διακανονισμό ύψους πολλών εκατομμυρίων λιρών.

Το email που επιτάχυνε το τέλος

Το τελειωτικό χτύπημα για τον Άντριου φαίνεται πως ήταν μια πρόσφατη αποκάλυψη. Σε ένα email που είδε το φως της δημοσιότητας ο Άντριου έγραφε στον καταδικασμένο Τζέφρι Επστάιν «είμαστε μαζί σε αυτό», στις 29 Φεβρουαρίου 2011. Η ημερομηνία είναι κρίσιμη: ήταν μόλις μία ημέρα μετά τη δημοσιοποίηση της διαβόητης φωτογραφίας του με την Τζιούφρε.

Αυτό το μήνυμα απέδειξε ότι ο Δούκας είχε πει ψέματα στην καταστροφική συνέντευξή του στο BBC Newsnight το 2019, όπου ισχυρίστηκε ότι είχε διακόψει κάθε επαφή με τον Επστάιν τρεις μήνες νωρίτερα. Στην ίδια συνέντευξη, είχε δηλώσει ότι δεν θυμόταν να έχει συναντήσει ποτέ την Τζιούφρε, παρά το φωτογραφικό ντοκουμέντο, και ότι δεν μετάνιωνε για τη φιλία του με τον Επστάιν.

Η αντίδραση του Παλατιού και η δήλωση Άντριου

Ο Βασιλιάς Κάρολος, που έχει επιδείξει αξιοσημείωτη υπομονή με τον αδελφό του όλα αυτά τα χρόνια, φέρεται να είναι «ευτυχής» με την έκβαση. Πηγές αναφέρουν ότι η «ισχυρή ενθάρρυνση» του Βασιλιά, καθώς και η σαφής επιρροή του πρίγκιπα της Ουαλίας, ήταν καθοριστικές για την απόφαση.

Στον Άντριου επετράπη να διατηρήσει ένα ελάχιστο μέτρο αξιοπρέπειας, εκδίδοντας τη δική του δήλωση το βράδυ της Παρασκευής. Ανέφερε ότι έλαβε την απόφαση σε «στενή συνεννόηση» με τον Βασιλιά και την οικογένειά του, καθώς «οι συνεχείς κατηγορίες αποσπούν την προσοχή από το έργο της Αυτού Μεγαλειότητας».

«Αποφάσισα, όπως έκανα πάντα, να θέσω το καθήκον μου προς την οικογένεια και την πατρίδα μου πάνω απ' όλα», δήλωσε. «Με τη σύμφωνη γνώμη της Αυτού Μεγαλειότητας, αισθανόμαστε ότι πρέπει τώρα να κάνω ένα βήμα παραπέρα. Όπως έχω δηλώσει στο παρελθόν, αρνούμαι κατηγορηματικά τις κατηγορίες εναντίον μου», κατέληξε.

Η πτώση του Άντριου παρασύρει και την πρώην σύζυγό του, Σάρα Φέργκιουσον. Το ζεύγος έλαβε τους τίτλους του Δούκα και της Δούκισσας του Γιορκ την ημέρα του γάμου του, το 1986. Όπως επιβεβαιώθηκε, η Σάρα θα χάσει επίσης τον τίτλο της «Δούκισσας». Αντίθετα, οι τίτλοι των θυγατέρων τους, πριγκίπισσας Ευγενίας και πριγκίπισσας Βεατρίκης, δεν θα επηρεαστούν.

Παρά την πλήρη απώλεια των τίτλων του, ο Άντριου δεν θα χάσει το σπίτι του. Θα παραμείνει στο Royal Lodge, καθώς διαθέτει ένα συμβόλαιο ενοικίασης που διαρκεί μέχρι το 2078.

Πρόκειται για μια θεαματική πτώση για κάποιον που φέρεται να υπήρξε ο «αγαπημένος γιος» της Βασίλισσας Ελισάβετ, υπηρέτησε στον πόλεμο των Φώκλαντ και εργάστηκε ως εμπορικός απεσταλμένος του Ηνωμένου Βασιλείου για δέκα χρόνια. Όπως σχολίασε ο συγγραφέας Phil Dampier που ασχολείται με βασιλικά ζητήματα: «Αυτό είχε γίνει αναπόφευκτο. Είναι μια πολύ θλιβερή πτώση για κάποιον που επέστρεψε ήρωας από τα Φώκλαντ. Το γεγονός ότι έπεσε τόσο χαμηλά είναι μια ελληνική τραγωδία».

Πώς σχολιάζει τις εξελίξεις ο βρετανικός τύπος

Η εφημερίδα Telegraph επισημαίνει πως «δεν έχει υπάρξει ποτέ, όσο μπορεί κανείς να θυμηθεί, τέτοια πτώση για δούκα. Ο πρίγκιπας Άντριου, που κάποτε ήταν ήρωας πολέμου και αγαπημένο πρόσωπο των πολιτών, παραιτήθηκε από τον τίτλο του Δούκα, υπό την αυξανόμενη πίεση της κοινής γνώμης και ενός βασιλιά που εξάντλησε την υπομονή του».

Ο Guardian γράφει ότι η συμφωνία επήλθε έπειτα από συναντήσεις υψηλού επιπέδου στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ, καθώς λέγεται ότι η βασιλική οικογένεια έφτασε επιτέλους σε ένα «κρίσιμο σημείο». Στο εσωτερικό του βασιλικού οίκου, προσθέτει η εφημερίδα, επικρατούσε «ανησυχία» και «αγωνία» για τα συνεχή πρωτοσέλιδα, τα οποία θεωρείτο ότι εγκυμονούσαν σοβαρό κίνδυνο για τη φήμη της μοναρχίας.

Για έναν «ταπεινωμένο» Άντριου κάνει λόγο η SUN ενώ οι Times του Λονδίνου σημειώνουν: «Τα χρόνια σκανδάλων του ατίθασου πρίγκιπα Άντριου αποδείχθηκαν τελικά δυσβάσταχτα. Υπήρξε το «χρυσό παιδί» της βασιλικής οικογένειας, όμως δεκαετίες σφαλμάτων – από φάρσες σε δημοσιογράφους μέχρι φιλίες με φερόμενους ως κατασκόπους – κατέστησαν τη θέση του απέναντι στον βασιλιά Κάρολο μη βιώσιμη».



