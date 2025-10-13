Ενα email που φέρεται να είχε στείλει το 2011 ο πρίγκιπας Άντριου στον Τζέφρι Επστάιν, αφότου ξέσπασε το σκάνδαλο με την εμπλοκή του πρίγκιπα στους κύκλους του παιδοβιαστή και προαγωγού ανηλίκων, φέρνουν στο φως της δημοσιότητας τα βρετανικά μέσα.

Το email εστάλη ένα 24ωρο μετά τη δημοσιοποίηση της επίμαχης φωτογραφίας όπου εμφανίζεται ο ίδιος ο πρίγκιπας να αγκαλιάζει χαμογελαστός από τη μέση την έφηβη τότε Βιρτζίνια Τζιουφρέ, ενώ δίπλα τους ποζάρει η Γκίσλεϊν Μάξγουελ, συνεργάτης του Επστάιν στο κύκλωμα διακίνησης ανηλίκων – μια εικόνα που προκάλεσε διεθνή σάλο.

Στο επίμαχο μήνυμα προς τον Επστάιν, ο Άντριου έγραφε:

«Ανησυχώ εξίσου για σένα! Μην ανησυχείς για μένα! Μάλλον το περνάμε αυτό μαζί και πρέπει να το ξεπεράσουμε. Ας κρατήσουμε επαφή και θα ξαναπαίξουμε σύντομα!!!»

Μάλιστα, το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θεωρείται γνήσιο καθώς η αποστολή φέρεται να έγινε από επίσημη διεύθυνση του Δούκα και φέρει και την υπογραφή του, "HRH The Duke of York KG".

Σε παλιότερη συνέντευξή του στο BBC Newsnight, το 2019, ο πρίγκιπας Άντριου με δάκρυα στα μάτια είχε δηλώσει ότι είχε σταματήσει κάθε επαφή με τον καταδικασμένο χρηματιστή από τον Δεκέμβριο του 2010.

Ωστόσο, το περιεχόμενο του email τον διαψεύδει κατηγορηματικά.

Ο Έπσταϊν βρέθηκε νεκρός στο κελί του σε ομοσπονδιακή φυλακή στο Μανχάταν τον Αύγουστο του 2019, ενώ περίμενε τη δίκη του για κατηγορίες σεξουαλικής εμπορίας. Ο θάνατος κρίθηκε ως αυτοκτονία.

Η Μάξγουελ, το 2021 κρίθηκε ένοχη για σεξουαλική εμπορία ανηλίκων και άλλα αδικήματα και τον Ιούνιο του 2022, καταδικάστηκε σε είκοσι χρόνια φυλάκισης.

