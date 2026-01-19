Μια ρωσική νυχτερινή επίθεση με drones στην περιοχή της Οδησσού στη νότια Ουκρανία προκάλεσε ζημιές σε υποδομές φυσικού αερίου και σε κατοικίες, δήλωσε ο κυβερνήτης Oleh Kiper.

Ένα άτομο τραυματίστηκε από την επίθεση, ανέφερε σε δήλωση του στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

Ζημιές καταγράφηκαν επίσης σε μια «κρίσιμη υποδομή», ανέφερε ο Kiper, χωρίς να αποκαλύψει λεπτομέρειες, σημειώνει το Reuters.

Στην περιοχή της Οδησσού, ένα drone χτύπησε ένα πολυώροφο κτίριο κατοικιών. Δύο διαμερίσματα, η πρόσοψη του κτιρίου, παράθυρα και οχήματα που ήταν σταθμευμένα κοντά υπέστησαν ζημιές, πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

