Συναγερμός έχει σημάνει στο Μενίδι, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν τεράστια μάχη με την πύρινη λαίλαπα που ξέσπασε στη 01:00 τα ξημερώματα σε εργοστάσιο με πλαστικά, επί της Δεκελείας, ενώ ήχησε και το 112.

Μεγάλη αναστάτωση προκάλεσαν και οι απανωτές εκρήξεις που ακούγονταν, και έχουν καταγραφεί στο βίντεο του Orange Press Agency, από φιάλες οξυγόνου που βρίσκονταν σε μια εκ των επιχειρήσεων που καίγονταν.

​Το έργο της κατάσβεσης είναι εξαιρετικά δύσκολο λόγω των εύφλεκτων υλικών που υπάρχουν στον χώρο. Με σύμμαχο τους ισχυρούς ανέμους που πνέουν στην περιοχή, η μεγάλη φωτιά γρήγορα εξαπλώθηκε και σε παρακείμενες εγκαταστάσεις, προκαλώντας σημαντικές καταστροφές σε τουλάχιστον μία ακόμα επιχείρηση.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν ενισχυθεί και από τις πρώτες πρωινές ώρες επιχειρούν 50 πυροσβέστες με 19 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

Συνδρομή παρέχουν και εθελοντές και υδροφόρες της Περιφέρειας Αττικής.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην #πυρκαγιά στο εργοστάσιο στον δήμο #Αχαρνών και επιχειρούν 50 πυροσβέστες με 19 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

Συνδρομή από εθελοντές και υδροφόρες της Περιφέρειας #Αττικής. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) January 19, 2026

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Καπνοί λόγω πυρκαγιάς στην περιοχή #Αχαρνές της Περιφερειακής Ενότητας #Αττικής



‼️Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες και παράθυρα



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) January 19, 2026

​Ανάστατοι ήταν οι κάτοικοι της περιοχής, οι οποίοι βγήκαν έντρομοι στους δρόμους παρακολουθώντας την εξέλιξη του φαινομένου. Η ανησυχία ήταν έντονη τόσο για την αποπνικτική ατμόσφαιρα από τους πυκνούς καπνούς των καμένων πλαστικών, όσο και για το ενδεχόμενο οι τεράστιες φλόγες να φτάσουν στα σπίτια τους.

