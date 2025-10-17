Πρίγκιπας Άντριου: Παραιτείται των βασιλικών τίτλων

O Πρίγκιπας Άντριου ανακοίνωσε ότι παραιτείται των βασιλικών του τίτλων.

Όπως εξήγησε σε σχετική επίσημη ανακοίνωση που δόθηκε πριν λίγο στη δημοσιότητα, η απόφαση αυτή έχει παρθεί, μετά από συζήτηση με τον Βασιλιά Κάρολο, τον αδελφό του, δεδομένου του ότι τ΄όνομα του συνδέεται σταθερά με το σκάνδαλο Έπσταιν και οι συνεχείς κατηγορίες εναντίον του αποσπούν την προσοχή της βασιλικής οικογένειας από το έργο της.

Αναλυτικά η ανακοίνωσή του

Μετά από συζήτηση με τον Βασιλιά και την οικογένειά μου (στενότερη και μη), καταλήξαμε ότι οι συνεχιζόμενες κατηγορίες εναντίον μου αποσπούν την προσοχή από το έργο του Βασιλιά και της Βασιλικής Οικογένειας. Έχω αποφασίσει, όπως πάντα, να βάζω πρώτα το καθήκον μου προς την οικογένεια και τη χώρα μου. Στηρίζω την απόφασή που πήρα πριν από πέντε χρόνια να αποσυρθώ από τη δημόσια ζωή.

Με τη σύμφωνη γνώμη του Βασιλιά, θεωρούμε ότι πρέπει να κάνω τώρα ένα βήμα παραπέρα. Επομένως, δε θα χρησιμοποιώ πλέον τον τίτλο μου ούτε τις τιμές που μου έχουν απονεμηθεί. Όπως έχω δηλώσει και στο παρελθόν, αρνούμαι κατηγορηματικά τις κατηγορίες εναντίον μου.

Διατηρούν τους τίτλους οι κόρες;

Αξίζει να σημειωθεί πως σύμφωνα με εκτιμήσεις του BBC, οι κόρες του, Βεατρίκη και Ευγενία, θα κρατήσουν κανονικά τους βασιλικούς τους τίτλους, παραμένοντας πριγκίπισσες.

