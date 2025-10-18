Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ταυτοποιήθηκε η σορός του Ισραηλινού ομήρου που παρέδωσε η Χαμάς

 Ο ισραηλινός στρατός ενημέρωσε την οικογένεια του ομήρου Ελιγιάχου Μαργκαλίτ ότι η σορός του επαναπατρίστηκε στο Ισραήλ 

Όμηρος

Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε σήμερα ότι ταυτοποιήθηκε η σορός του Ελιγιάχου Μαργκαλίτ, Ισραηλινού ομήρου που πέθανε ενώ κρατείτο στη Γάζα, η οποία παραδόθηκε χθες, Παρασκευή, από τη Χαμάς.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εκδόθηκε, ο ισραηλινός στρατός «ενημέρωσε την οικογένεια του ομήρου Ελιγιάχου Μαργκαλίτ ότι (η σορός του) επαναπατρίστηκε στο Ισραήλ και ότι ολοκληρώθηκε η ταυτοποίησή του». 

Το Ισραήλ δεν θα κάνει «συμβιβασμό» και «δεν θα φεισθεί προσπαθειών ως την επιστροφή όλων των θανόντων ομήρων, ως τον τελευταίο» από αυτούς, προστίθεται στο κείμενο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ισραήλ όμηρος Χαμάς
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
4 0 Bookmark