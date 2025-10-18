Μετά από τόσα σκάνδαλα και τη σύνδεση του ονόματός του με τον καταδικασμένο παιδόφιλο Τζέφρι Επστάιν, ο πρίγκιπας Άντριου ανακοίνωσε πως παραιτείται από τους βασιλικούς του τίτλους και τα επίσημα καθήκοντά του.

Το ερώτημα είναι γιατί το ανακοίνωσε τώρα, ενώ τα σκάνδαλα γύρω από το όνομά του τον ακολουθούν εδώ και χρόνια.

Ο Άντριου παραιτήθηκε οικειοθελώς από τους τίτλους του, ωστόσο είναι βέβαιο ότι δέχτηκε πιέσεις να το κάνει πριν καθαιρεθεί, σύμφωνα με το BBC.

Με αυτόν τον τρόπο, οι αλλαγές παραμένουν στο εσωτερικό της βασιλικής οικογένειας και δεν απαιτείται η παρέμβαση του Κοινοβουλίου, ώστε να του αφαιρεθεί ο τίτλος του Δούκα του Γιορκ. Η βασιλική οικογένεια, πάντως, πίστευε πως ακόμη και σε περίπτωση καθαίρεσής του, τόσο το Κοινοβούλιο όσο και η κοινή γνώμη θα το υποστήριζαν.

Το να επιτραπεί στον Άντριου να παραιτηθεί οικειοθελώς από τους τίτλους του, τού έδωσε μια διέξοδο ώστε να διατηρήσει ένα μικρό ίχνος της χαμένης υπερηφάνειάς του, σχολιάζει το BBC.

Ωστόσο, δεν είναι μυστικό ότι το Παλάτι του Μπάκιγχαμ ήταν εξοργισμένο με τα σκάνδαλα που περιβάλλουν τον πρίγκιπα Άντριου. Τα ερωτήματα σχετικά με τους δεσμούς του με τον Επστάιν επισκίαζαν το έργο της υπόλοιπης βασιλικής οικογένειας, ενώ στο ήδη βαρύ κλίμα προστέθηκαν και οι φερόμενες σχέσεις του με έναν Κινέζο κατάσκοπο.

Την επόμενη εβδομάδα, ο βασιλιάς Κάρολος και η Καμίλα θα συναντήσουν τον Πάπα Λέοντα στο Βατικανό σε μια ιστορική επίσκεψη, και υπήρχε έντονη ανησυχία ότι το γεγονός θα επισκιαζόταν από τις φρικιαστικές ιστορίες για τον Άντριου και τον Επστάιν. Σύμφωνα με πηγές του βασιλικού οίκου, τα πράγματα είχαν φτάσει σε ένα «σημείο καμπής» και έπρεπε να ληφθεί δράση.

Αναμφισβήτητα, αυτό θα έπρεπε να έχει γίνει νωρίτερα. Όμως μια τέτοια απόφαση θα σήμαινε ότι το Παλάτι θα έπρεπε να παραδεχθεί δημόσια ότι είχε ευθύνη για τον πρίγκιπα Άντριου, ενώ μέχρι σήμερα υποστήριζε ότι, ως «μη ενεργό μέλος της βασιλικής οικογένειας», τα προβλήματά του ήταν δική του υπόθεση.

Με αυτή την κίνηση, το Παλάτι δείχνει ότι αναγνωρίζει πως, παρ’ όλο που ο Άντριου δεν είναι ευθύνη του, η φήμη του πλήττει τη βασιλική οικογένεια συνολικά.

Δύο ειδήσεις των τελευταίων ημερών φαίνεται ότι οδήγησαν το Παλάτι στο «αμήν».

Πρώτον, ένα email που δημοσιεύθηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο αποκάλυψε πως ο Άντριου είχε σχέσεις με τον Επστάιν για περισσότερο καιρό απ’ ό,τι είχε παραδεχθεί σε συνέντευξή του στο BBC, καταρρίπτοντας έτσι την εκδοχή του.

Δεύτερον, την επόμενη εβδομάδα αναμένεται η δημοσίευση των απομνημονευμάτων της Βιρτζίνια Τζιουφρέ -μιας από τις πιο εξέχουσες κατηγόρους του Τζέφρι Επστάιν- με σοκαριστικές αποκαλύψεις για σεξουαλικές επαφές με τον Άντριου από την ηλικία των 17 ετών.

Την ίδια ώρα, δεν αποκλείεται να υπάρξουν και άλλες αποκαλύψεις από τις ΗΠΑ για τα εγκλήματα του Επστάιν, καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες και αναζητούνται σχετικά έγγραφα.

Ο ηγέτης των Δημοκρατικών στην Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής των ΗΠΑ, Ρόμπερτ Γκαρσία, που πιέζει για την αποκάλυψη όλων των στοιχείων, δήλωσε πως «η απόφασή του να παραιτηθεί από τους βασιλικούς τίτλους του έχει καθυστερήσει πολύ».

Η Επιτροπή αποκάλυψε πρόσφατα έγγραφα που δείχνουν έναν «Άντριου» να κάνει μασάζ μέσα στο ιδιωτικό τζετ του Επστάιν.

«Γνωρίζουμε ότι πλούσιοι και ισχυροί άνδρες χρησιμοποίησαν τα χρήματα και την εξουσία τους για να κακοποιήσουν κορίτσια και νεαρές γυναίκες και να προστατευθούν από τη δικαιοσύνη. Η απόφαση του πρίγκιπα Άντριου είναι μόνο η αρχή του έργου της Επιτροπής για την απονομή δικαιοσύνης στις επιζώσες», τόνισε ο Γκαρσία.

Ο πρίγκιπας Άντριου αρνείται τις κατηγορίες, ωστόσο η υπόθεση έχει λάβει πλέον παγκόσμιες διαστάσεις. Όταν ο Τραμπ επισκέφθηκε το Ηνωμένο Βασίλειο, διαδηλωτές πρόβαλαν φωτογραφία του Άντριου και του Επστάιν στους τοίχους του κάστρου του Γουίνδσορ.

Η παραίτησή του από τους υπόλοιπους τίτλους σημαίνει ότι πλέον θα βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με την πρώην σύζυγό του, η οποία δεν φέρει πλέον τον τίτλο της Δούκισσας του Γιορκ.

Ο βασιλιάς είχε ήδη διακόψει την οικονομική του υποστήριξη, οπότε ο Άντριου θα συνεχίζει να ζει με δικούς του πόρους. Όσον αφορά τις κόρες του, Βεατρίκη και Ευγενία, θα συνεχίσουν να διατηρούν τους τίτλους τους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.