Ο δείκτης γεννητικότητας στην Κίνα υποχώρησε την περασμένη χρονιά στο χαμηλότερο επίπεδο που καταγράφτηκε ποτέ αφότου άρχισαν να τηρούνται στατιστικά στοιχεία γι’ αυτόν το 1949, κι αυτό παρά τις προσπάθειες των αρχών να σταματήσουν τη συνεχιζόμενη δημογραφική παρακμή, δείχνουν επίσημοι αριθμοί που δημοσιοποίησε σήμερα η κινεζική στατιστική υπηρεσία (BNS).

Ο πληθυσμός της Κίνας μειώθηκε έτσι για τέταρτη συναπτή χρονιά.

Η Κίνα κατέγραψε το 2025 7,92 εκατομμύρια γεννήσεις, με άλλα λόγια 5,63 ανά 1.000 κατοίκους. Το προηγούμενο ιστορικό χαμηλό ανάγεται στο 2023, τη χρονιά που η Κίνα είχε καταγράψει 6,39 γεννήσεις ανά 1.000 κατοίκους.

Δημογραφικά μοντέλα του ΟΗΕ υποδεικνύουν ότι ο πληθυσμός της Κίνας μπορεί να μειωθεί από τους 1,4 δισεκ. κατοίκους σήμερα, σε 633 εκατ. μέχρι το 2100.

Το ποσοστό γεννητικότητας μειωνόταν τα τελευταία χρόνια, παρά το τέλος της πολιτικής του ενός παιδιού και μόνο, πριν από δέκα χρόνια, προτού σημειώσει μικρή αύξηση το 2024, όταν έφθασε τις 6,77 ανά 1.000 κατοίκους.

Η χώρα είναι πλέον αντιμέτωπη με επιταχυνόμενη γήρανση του πληθυσμού της, μπροστά στην οποία οι αρχές ενθαρρύνουν τους γάμους και την απόκτηση παιδιών, προσφέροντας ιδίως επιδόματα παιδικών σταθμών και φορολογικά κίνητρα--φθάνοντας στο σημείο να επιβάλλουν υψηλότερη φορολογία στα... προφυλακτικά.

Οι γάμοι έχουν επίσης υποχωρήσει σε ιστορικό χαμηλό

Το αυξημένο κόστος της εκπαίδευσης και η προτεραιότητα στην επαγγελματική ανέλιξη ωθούν πολλά νεαρά ζευγάρια να μην τεκνοποιούν.

Η Κίνα κατέγραψε το 2025 11,31 εκατομμύρια θανάτους, με τον δείκτη θνησιμότητας να φθάνει τους 8,04 θανάτους ανά 1.000 κατοίκους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

