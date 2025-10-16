Βιβλίο με τα απομνημονεύματα της Βιρτζίνια Τζιουφρέ, μιας από τις πιο εξέχουσες κατήγορους του Τζέφρι Επστάιν, θα κυκλοφορήσει την επόμενη εβδομάδα, σχεδόν έξι μήνες μετά την αυτοκτονία της, και αναμένεται να ανάψει «φωτιές» με τις αποκαλύψεις του.

Σε αποσπάσματα που δημοσιεύει η εφημερίδα Guardian, η Τζιουφρέ λέει στο βιβλίο Nobody's Girl για τον πρίγκιπα Άντριου πως «θεωρούσε ότι το να κάνει σεξ μαζί μου ήταν κληρονομικό του δικαίωμα».

Αποκαλεί τον Επστάιν «μάστερ της χειραγώγησης» και περιγράφει τρεις περιπτώσεις στις οποίες ισχυρίζεται ότι ο πρίγκιπας Άντριου είχε σεξουαλικές σχέσεις μαζί της, μεταξύ άλλων στο σπίτι της Γκισλέιν Μάξγουελ στο Λονδίνο.

Η Τζιουφρέ, η οποία γνώρισε τον Επστάιν μέσω της Μάξγουελ, ισχυρίζεται ότι ήταν μία από τις πολλές ευάλωτες, ανήλικες κοπέλες που έπεσαν θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης από τον χρηματιστή και τους πλούσιους «φίλους» του.

Στο βιβλίο περιγράφει μια συνάντηση με τον πρίγκιπα Άντριου τον Μάρτιο του 2001 στο Λονδίνο, όταν ήταν 17 ετών. Η μέρα της ξεκίνησε όταν την ξύπνησε η Μάξγουελ: «Θα ήταν μια ξεχωριστή μέρα», είπε. «Ακριβώς όπως η Σταχτοπούτα, θα συναντούσα έναν όμορφο πρίγκιπα!».

Όταν έφτασε αργότερα ο πρίγκιπας, ισχυρίζεται ότι του ζητήθηκε να μαντέψει την ηλικία της. «Ο Δούκας του Γιορκ, που τότε ήταν 41 ετών, μάντεψε σωστά: 17. “Οι κόρες μου είναι λίγο μικρότερες από εσένα”, μου είπε, εξηγώντας την ακρίβειά του. Ως συνήθως, η Μάξγουελ έκανε ένα αστείο: “Υποθέτω ότι θα πρέπει να την ανταλλάξουμε σύντομα”», έγραψε στο βιβλίο.

Επίσης αναφέρεται στη διαβόητη φωτογραφία με τον Άντριου το ίδιο βράδυ. «Η μαμά μου δεν θα με συγχωρούσε ποτέ αν συναντούσα κάποιον τόσο διάσημο όσο ο πρίγκιπας Άντριου και δεν πόζαρα για μια φωτογραφία. Έτρεξα να πάρω μια Kodak FunSaver από το δωμάτιό μου, μετά επέστρεψα και την έδωσα στον Επστάιν. Θυμάμαι τον πρίγκιπα να με αγκαλιάζει από τη μέση, ενώ η Μάξγουελ χαμογελούσε δίπλα μου. Ο Επστάιν τράβηξε τη φωτογραφία», γράφει.

Virginia Giuffre’s posthumous memoir reveals explosive new claims about Prince Andrew, who she alleges treated sex with her as his “birthright” when she was 17 > https://t.co/7ipJLkirn5 pic.twitter.com/McLDv7dqTu — Herald Sun (@theheraldsun) October 16, 2025

Στη συνέχεια αναφέρει ότι πήγαν για δείπνο και έπειτα στο νυχτερινό κέντρο «Tramp», λέγοντας ότι ο Άντριου ήταν «αδέξιος χορευτής» και «θυμάμαι ότι ίδρωνε αφάνταστα».

«Στο δρόμο της επιστροφής, η Μάξγουελ μου είπε: “Όταν φτάσουμε στο σπίτι, θα κάνεις για αυτόν ό,τι κάνεις για τον Τζέφρι”».

Για το τι ακολούθησε, ανέφερε: «Ήταν αρκετά φιλικός, αλλά εξακολουθούσε να έχει μια αίσθηση δικαιώματος – σαν να πίστευε ότι το να κάνει σεξ μαζί μου ήταν κληρονομικό του δικαίωμα».

Όπως έχει πει και στο παρελθόν, έτσι και στο βιβλίο έγραψε πως «ήταν ιδιαίτερα προσεκτικός με τα πόδια μου, χάιδευε τα δάχτυλά μου και έγλειφε τις παλάμες μου».

Έπειτα, ο Επστάιν της έδωσε 15.000 δολάρια για τον χρόνο που πέρασε με τον Άντριου.

Το βιβλίο αναφέρει ότι είχε σεξουαλικές επαφές με τον πρίγκιπα Άντριου άλλες δύο φορές: στο αρχοντικό του Επστάιν στη Νέα Υόρκη και στο ιδιωτικό νησί του στις Αμερικανικές Παρθένες Νήσους.

«Μην ξεγελιέστε από όσους ανήκουν στον κύκλο του Επστάιν και λένε ότι δεν γνώριζαν τι έκανε. Ο Επστάιν όχι μόνο δεν έκρυβε τι συνέβαινε, αλλά και έβρισκε ευχαρίστηση στο να αναγκάζει τους άλλους να παρακολουθούν», αναφέρει επίσης.

Το βιβλίο αποκαλύπτει επίσης ότι έπαιρνε ηρεμιστικά για να αντέξει τη ζωή της δουλεύοντας για τον χρηματιστή. «Μερικές φορές, όταν πραγματικά δυσκολευόμουν, έπαιρνα έως και οκτώ Xanax την ημέρα», γράφει.

Εξήγησε επίσης γιατί δεν έφυγε από το «κρησφύγετο» του Επστάιν, ακόμη και αφού κατάλαβε τι ήθελε από αυτήν. «Πώς μπορείς να παραπονιέσαι για κακοποίηση, ρωτούν μερικοί, όταν θα μπορούσες τόσο εύκολα να μείνεις μακριά; Αλλά αυτή η στάση αγνοεί όσα πολλοί από εμάς είχαμε περάσει πριν συναντήσουμε τον Επστάιν, καθώς και το πόσο καλός ήταν στο να εντοπίζει κορίτσια που οι πληγές τους τα έκαναν ευάλωτα», γράφει.

«Αρκετές από εμάς είχαμε κακοποιηθεί ή βιαστεί ως παιδιά. Πολλές από εμάς ήμασταν φτωχές ή ακόμη και άστεγες. Ήμασταν κορίτσια για τα οποία κανείς δεν νοιαζόταν, και ο Επστάιν προσποιούταν ότι νοιαζόταν», ανέφερε.

Αφού έφυγε από τον Επστάιν, η Τζιουφρέ εγκαταστάθηκε στην Αυστραλία, όπου ζούσε με τον σύζυγό της και τα τρία παιδιά της.Έβαλε τέλος στη ζωή της σε ηλικία 41 ετών.

Ο Επστάιν αυτοκτόνησε στη φυλακή της Νέας Υόρκης ενώ περίμενε τη δίκη του, ενώ η Γκισλέιν Μάξγουελ φυλακίστηκε με κατηγορίες που σχετίζονται με sex trafficking.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.