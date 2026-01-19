Έφυγε από τη ζωή ο Roger Allers, σκηνοθέτης του «Βασιλιά των Λιονταριών»

Ο Roger Allers, ο σκηνοθέτης και δημιουργός κινουμένων σχεδίων (animator), γνωστός κυρίως για τη συν-σκηνοθεσία της κλασικής ταινίας της Disney «Ο Βασιλιάς των Λιονταριών» (1994) και τη συγγραφή της βραβευμένης με Tony θεατρικής μεταφοράς της ταινίας στο Broadway, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 76 ετών, σύμφωνα με εκπρόσωπο της Disney Animation μέσω του The Hollywood Reporter.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος (CEO) της Disney, Bob Iger, απέδωσε φόρο τιμής στον Allers με ανάρτηση στο Instagram, γράφοντας στη λεζάντα: «Λυπήθηκα πολύ μαθαίνοντας την είδηση του θανάτου του Roger Allers. Συν-σκηνοθέτησε τον "Βασιλιά των Λιονταριών" του 1994, μεταξύ πολλών άλλων σημαντικών συνεισφορών στην Disney που θα ζήσουν για τις επόμενες γενιές».

Ο «Βασιλιάς των Λιονταριών», που παραμένει η πιο εμπορική ταινία παραδοσιακού σχεδίου (animation) όλων των εποχών, χάρισε στον Allers και στον Robert Minkoff τη Χρυσή Σφαίρα Καλύτερης Ταινίας – Μιούζικαλ ή Κωμωδία το 1996.

Η ταινία έλαβε επίσης δύο βραβεία Όσκαρ για την Καλύτερη Πρωτότυπη Μουσική και το Καλύτερο Πρωτότυπο Τραγούδι. Στη συνέχεια, ο Allers συνεργάστηκε με τη συν-σεναριογράφο του «Βασιλιά των Λιονταριών», Irene Mecchi, για τη συγγραφή του βιβλίου του ομώνυμου μιούζικαλ στο Broadway. Συνέχισε την καριέρα του στην Disney δουλεύοντας στις ταινίες «Ο Αυτοκράτορας έχει κέφια» (2000) και «Λίλο και Στιτς» (2002), ενώ σκηνοθέτησε τη μικρού μήκους ταινία «Το Κοριτσάκι με τα Σπίρτα» (2006). Μαζί με την Jill Culton, ο Allers συν-σκηνοθέτησε την ταινία «Οι Ήρωες του Δάσους» (Open Season, 2006) της Sony Pictures Animation.

Ο Iger μοιράστηκε επίσης μια δήλωση που ανέφερε: «Ο Roger Allers ήταν ένας δημιουργικός οραματιστής του οποίου οι πολλές συνεισφορές στην Disney θα παραμείνουν ζωντανές για τις επόμενες γενιές. Κατανοούσε τη δύναμη της σπουδαίας αφήγησης — το πώς αξέχαστοι χαρακτήρες, το συναίσθημα και η μουσική μπορούν να ενωθούν για να δημιουργήσουν κάτι διαχρονικό».

«Το έργο του βοήθησε στον καθορισμό μιας εποχής των κινουμένων σχεδίων που συνεχίζει να εμπνέει το κοινό σε όλο τον κόσμο, και είμαστε βαθιά ευγνώμονες για όλα όσα πρόσφερε στην Disney», πρόσθεσε ο Iger. «Οι καρδιές μας είναι με την οικογένεια, τους φίλους και τους συνεργάτες του».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.