Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας

Δείτε αναλυτικά πού σημειώνονται τα σημαντικότερα προβλήματα στους δρόμους της Αθήνας

Τα σημαντικότερα προβλήματα στην κίνηση σημειώνονται στον ανοδικό άξονα Συγγρού - Αρδηττού - βασιλέως Κωνσταντίνου, στα δύο ρεύματα Κηφισού, στα δύο ρεύματα Κηφισίας προς τη Φιλοθέη, στην κάθοδο της Μεσογείων κατά μήκος του Χολαργού, στη Λεωφόρο Σχιστού με αναμονή δύο χιλιομέτρων προς Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εξόδου στη Λεωφόρο Αθηνών από το δάσος Χαίδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδρούρου.

