Σε πεδίο μάχης μετατράπηκαν χθες τη νύχτα οι δρόμοι του Παρισιού μετά την λήξη του τελικού του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, ανάμεσα σε Σενεγάλη και Μαρόκο, με θριαμβεύτρια την πρώτη, 1-0 στην παράταση.

Les incidents se poursuivent jusqu'a 4H du matin sur les Champs-Élysées après la finale de la #CAN2025. pic.twitter.com/p7kYVUYD0r January 19, 2026

Μετά τη νίκη της Σενεγάλης, οι οπαδοί ξεχύθηκαν στους δρόμους για να γιορτάσουν και σύντομα οι εορτασμοί μετατράπηκαν σε ανθρωποκυνηγητό και βίαιες συγκρούσεις με την αστυνομία στους δρόμους της γαλλικής πρωτεύουσάς.

NOW: Chaos in Paris as police fire tear gas to disperse Senegalese supporters celebrating Africa Cup of Nations victory #CAN2025 #AFCON2025FINAL pic.twitter.com/m4A8TkAP3Q — Rapid Report (@RapidReport2025) January 18, 2026

Τα επεισόδια ξέσπασαν αφού οι συγκεντρώσεις στο κέντρο του Παρισιού είχαν απαγορευτεί ρητά, λόγω ανησυχιών ασφαλείας.

Ωστόσο, οι οπαδοί της Σενεγάλης συγκεντρώθηκαν αυθόρμητα στην Πλατεία των Ηλυσίων, παρά την εντολή της αστυνομίας.

Για να διαλύσει το πλήθος, οι αστυνομικές δυνάμεις έκαναν χρήση δακρυγόνων και ακολούθησαν σκηνές χάους.

