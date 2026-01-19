Λογαριασμός
Ολονύχτια επεισόδια στο Παρίσι, μετά τη λήξη του αγώνα Σενεγάλη – Μαρόκο (βίντεο, φωτογραφίες) 

Η αστυνομία και οι δυνάμεις επιβολής της τάξης συγκρούονταν βίαια με τους οπαδούς της Σενεγάλης, που ξεχύθηκαν στους δρόμους για να γιορτάσουν τη νίκη

ΠΑΡΙΣΙ

Σε πεδίο μάχης μετατράπηκαν χθες τη νύχτα οι δρόμοι του Παρισιού μετά την λήξη του τελικού του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, ανάμεσα σε Σενεγάλη και Μαρόκο, με θριαμβεύτρια την πρώτη, 1-0 στην παράταση.

Μετά τη νίκη της Σενεγάλης, οι οπαδοί ξεχύθηκαν στους δρόμους για να γιορτάσουν και σύντομα οι εορτασμοί μετατράπηκαν σε ανθρωποκυνηγητό και βίαιες συγκρούσεις με την αστυνομία στους δρόμους της γαλλικής πρωτεύουσάς.

Τα επεισόδια ξέσπασαν αφού οι συγκεντρώσεις στο κέντρο του Παρισιού είχαν απαγορευτεί ρητά, λόγω ανησυχιών ασφαλείας.

Ωστόσο, οι οπαδοί της Σενεγάλης συγκεντρώθηκαν αυθόρμητα στην Πλατεία των Ηλυσίων, παρά την εντολή της αστυνομίας. 

Για να διαλύσει το πλήθος, οι αστυνομικές δυνάμεις έκαναν χρήση δακρυγόνων και ακολούθησαν σκηνές χάους. 

Φωτογραφία αρχείου ΑΡ

