Οι τιμές του χρυσού εκτινάχθηκαν σε νέο ιστορικό υψηλό τη Δευτέρα, καθώς οι επενδυτές στράφηκαν προς ασφαλή περιουσιακά στοιχεία μετά την ανακοίνωση του προέδρου Τραμπ για νέους δασμούς κατά οκτώ των ευρωπαϊκών χωρών.

Το Σάββατο, ο Τραμπ δήλωσε ότι θα επιβάλει δασμούς 10% στα προϊόντα οκτώ ευρωπαϊκών χωρών από την 1η Φεβρουαρίου, λόγω της αντίθεσής τους στον έλεγχο της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ.

Οι δασμοί θα μπορούσαν να αυξηθούν στο 25% τον Ιούνιο, εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία για αυτό που ο ίδιος χαρακτήρισε ως «πλήρη αγορά της Γροιλανδίας». Η ανακοίνωση προκάλεσε ανησυχίες σε όλη την Ευρώπη, με τους Ευρωπαίους ηγέτες να αναμένεται να πραγματοποιήσουν έκτακτη συνάντηση τις επόμενες ημέρες για να συζητήσουν πιθανά αντίμετρα, συμπεριλαμβανομένων δασμών σε αμερικανικά προϊόντα αξίας 93 δισεκατομμυρίων ευρώ, σημειώνει το Trading Economics.

Ο χρυσός σημειώνει άνοδο 1,81% και διαπραγματεύεται στα 4.678 δολάρια ανά ουγγιά.

Eν τω μεταξύ, άνοδο 4,33% καταγράφει το ασήμι τη Δευτέρα, σημειώνοντας νέο ιστορικό υψηλό στα 93,84 δολάρια ανά ουγγιά.

Πηγή: skai.gr

