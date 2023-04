Σάλος στον Καναδά με πολιτικούς να κάνουν... παρέλαση με ροζ τακούνια - Δείτε βίντεο

Εκατομμύρια προβολές έχει συγκεντρώσει βίντεο στο twitter, που ανήρτησε ο υπουργός Μεταφορών του Καναδά, και δείχνει εκείνον αλλά και άλλους πολιτικούς να «παρελαύνουν» με ροζ ψηλοτάκουνα παπούτσια.

Το βίντεο έχει προκαλέσει τεράστιο σάλος στη χώρα, με τους περισσότερους χρήστες να σχολιάζουν αρνητικά τη συγκεκριμένη πράξη και να τη χλευάζουν, παρά το λόγο για τον οποίο έγινε.

Violence against women is still prevalent in our society. Hope in Heels is an event that spreads awareness on violence against women while encouraging men and boys to be part of the solution. We wore their signature pink heels in support to this important cause. @HaltonWomensPl pic.twitter.com/5qngxQ6Myu