Μήνυμα «μαχαιριά» της Ryanair στο Βρετανικό Μουσείο μετά τις αποκαλύψεις για στέλεχος – αρχαιοκάπηλο Κόσμος 07:46, 18.08.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

8

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Η Ryanair έχει παράδοση στα ευρηματικά tweets που σχολιάζουν την επικαιρότητα