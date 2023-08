Η υπεράσπιση του Τραμπ προτείνει η δίκη του για τις εκλογές του 2020 να διεξαχθεί το 2026 Κόσμος 07:34, 18.08.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

11

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Στόχος της υπεράσπισης του Ντόναλντ Τραμπ είναι η δίκη να διεξαχθεί πολύ μετά τις προεδρικές εκλογές του 2024