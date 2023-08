Βρετανικό Μουσείο: Υπάλληλος κατηγορείται για εξαφάνιση, κλοπή και φθορά κειμηλίων Κόσμος 22:57, 16.08.2023 linkedin

Το Βρετανικό Μουσείο, που ιδρύθηκε το 1753, είναι ένα από τα πλέον επισκέψιμα σε όλον τον κόσμο. Σε αυτό φυλάσσονται μεταξύ άλλων τα περίφημα Γλυπτά του Παρθενώνα, παρά το διαχρονικό αίτημα της Αθήνας για την επιστροφή τους στην Ελλάδα.