Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, ξεκαθάρισε σήμερα ότι το ΝΑΤΟ και η ΕΕ δεν θα κάνουν διπλή δουλειά στα προγράμματα κατά των μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

«Δεν θα υπάρξει επικάλυψη ανάμεσα σε ΝΑΤΟ και ΕΕ στα αμυντικά προγράμματα κατά των drones", απάντησε στους δημοσιογράφους, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε, λίγο μετά την ολοκλήρωση του Συμβουλίου Υπουργών 'Αμυνας του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες. Ένα από τα θέματα που συζητήθηκαν στο Συμβούλιο ήταν η ενίσχυση των μέσων άμυνας και αποτροπής έναντι των επανειλημμένων διεισδύσεων ρωσικών drones ή άλλων μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων, η προέλευση των οποίων δεν έχει διευκρινιστεί. Οι υπουργοί 'Αμυνας της ΕΕ αναμένεται να συνεδριάσουν, αργότερα σήμερα το βράδυ, μετά τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, για το "τείχος" κατά των drones που σχεδιάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και γενικότερα για τον οδικό χάρτη «Ετοιμότητα 2030» της ΕΕ, που θα παρουσιάσει αύριο η Ύπατη Εκπρόσωπος, Καγιά Κάλας.

«Η ΕΕ και το ΝΑΤΟ συνεργάζονται στενά, χέρι-χέρι. Και οι δύο γνωρίζουμε τη δύναμή μας», συνέχισε ο Μ. Ρούτε. Όπως εξήγησε, η δύναμη του ΝΑΤΟ έγκειται στις στρατιωτικές δυνατότητες για να διατηρήσουμε τον εναέριο χώρο μας ασφαλή - σε αυτά που χρειάζονται για να διασφαλιστεί η απαραίτητη τεχνολογία των μη επανδρωμένων αεροσκαφών, μαθαίνοντας παράλληλα από την εμπειρία των Ουκρανών.

Από την άλλη, τόνισε ο Μ. Ρούτε, πως η ΕΕ έχει την «ήπια δύναμη» της εσωτερικής αγοράς, ενώνοντας την ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία, διασφαλίζοντας τη χρηματοδότηση και «με τρόπο ώστε να υπάρχει η μέγιστη πρόσβαση και σε χώρες εκτός της ΕΕ».

Εξάλλου, κληθείς να σχολιάσει την επικείμενη συνάντηση του Αμερικανού προέδρου Ντ. Τράμπ με τον πρόεδρο της Ουκρανίας και αν ο ίδιος πιστεύει ότι οι ΗΠΑ πρέπει να παραδώσουν πυραύλους Tomahawk, ο Μαρκ Ρούτε απέφυγε να απαντήσει σε ένα διμερές ζήτημα, συμπλήρωσε ωστόσο ότι υπάρχει ικανοποίηση για τη συνάντηση αυτή και για «τη στενή συνεργασία» μεταξύ των δύο προέδρων. Τόνισε, ότι ο τελικός σκοπός είναι « να καθίσει ο Πούτιν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, να ξεκινήσουν ουσιαστικές διαπραγματεύσεις και να τερματιστεί αυτός ο βάναυσος πόλεμος». Σημείωσε ότι το τέλος του πολέμου θα πρέπει να έχει διάρκεια, γι' αυτό και οι Ευρωπαίοι, μαζί με τον Καναδά και άλλους εταίρους συζητούν για τις εγγυήσεις ασφαλείας. «Είναι πολύ σημαντικό ότι οι ΗΠΑ έχουν δηλώσει ότι θέλουν να υποστηρίξουν αυτές τις εγγυήσεις ασφαλείας, οι οποίες φυσικά θα τεθούν σε ισχύ μόνο μετά από μια μακροπρόθεσμη εκεχειρία/ειρηνευτική συμφωνία», δήλωσε ο Μαρκ Ρούτε.

Τέλος, σχετικά με το πρόγραμμα PURL (Λίστα Προτεραιοτήτων Απαιτήσεων της Ουκρανίας για όπλα) - μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε η Ουάσιγκτον - που επιτρέπει στην Ουκρανία να αγοράζει αμερικανικά όπλα που χρηματοδοτούνται από τους Ευρωπαίους, ο Μαρκ Ρούτε είπε ότι έχει ήδη λάβει βοήθεια ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ και πρόσθεσε ότι σήμερα έγιναν ανακοινώσεις για νέες χώρες που θα συμμετάσχουν. Όπως είπε, οι χώρες που έχουν ήδη δεσμευτεί είναι έξι: Ολλανδία, Δανία, Νορβηγία, Σουηδία, Γερμανία και Καναδάς.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

