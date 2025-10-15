Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η ισπανική κυβέρνηση αποδοκίμασαν την Τετάρτη την τελευταία απειλή του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλει υψηλότερους δασμούς στη Μαδρίτη λόγω της άρνησής της να εκπληρώσει τον προτεινόμενο στόχο του ΝΑΤΟ για τις αμυντικές δαπάνες.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι ήταν «πολύ δυσαρεστημένος» με την Ισπανία, καθώς ήταν η μόνη χώρα που απέρριψε τον νέο στόχο δαπανών του 5% του ΑΕΠ, προσθέτοντας ότι σκεφτόταν να τιμωρήσει τη μεσογειακή χώρα. Προηγουμένως είχε προτείνει να υποχρεωθεί η Ισπανία να «πληρώσει διπλάσια» στις εμπορικές διαπραγματεύσεις.

Η εμπορική πολιτική υπάγεται στην αρμοδιότητα των Βρυξελλών και η Επιτροπή θα «ανταποκριθεί κατάλληλα, όπως πάντα, σε οποιαδήποτε μέτρα ληφθούν κατά ενός ή περισσότερων κρατών μελών μας», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Επιτροπής Όλαφ Γκιλ σε συνέντευξη Τύπου.

Η εμπορική συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών που υπογράφηκε τον Ιούλιο αποτελεί την κατάλληλη πλατφόρμα για την αντιμετώπιση οποιωνδήποτε ζητημάτων, πρόσθεσε ο Γκιλ.

Τι λένε Ισπανία και ΝΑΤΟ

«Η συζήτηση για τις αμυντικές δαπάνες δεν αφορά την αύξηση των δαπανών για χάρη της αύξησης, αλλά την ανταπόκριση σε πραγματικές απειλές», ανέφερε σε δήλωσή του το Υπουργείο Οικονομίας και Εμπορίου της Ισπανίας. «Κάνουμε το καθήκον μας για να αναπτύξουμε τις απαραίτητες ικανότητες και να συμβάλουμε στην συλλογική άμυνα των συμμάχων μας».

Η Ισπανία έχει υπερδιπλασιάσει τις ονομαστικές αμυντικές δαπάνες από 0,98% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος το 2017 σε 2% φέτος, ποσό που ισοδυναμεί με περίπου 32,7 δισεκατομμύρια ευρώ (38 δισεκατομμύρια δολάρια).

Η υπουργός Άμυνας Μαργαρίτα Ρόμπλες δήλωσε ότι οι σύμμαχοι δεν συζήτησαν τον στόχο του 5% για το 2035 στη συνάντηση της Τετάρτης, επειδή έδωσαν προτεραιότητα στην τρέχουσα κατάσταση στην Ουκρανία, αλλά δεν απέκλεισε εντελώς μια αλλαγή στη θέση της Ισπανίας, σημειώνει το Reuters .

Τι μπορεί να κάνει η Ουάσινγκτον

Οι στοχευμένοι δασμοί των ΗΠΑ κατά μεμονωμένων κρατών μελών της ΕΕ είναι σπάνιοι, αλλά υπάρχουν προηγούμενα, δήλωσε ο Ignacio Garcia Bercero, ανώτερος ερευνητής στο οικονομικό think tank Bruegel με έδρα τις Βρυξέλλες.

Το 1999, οι ΗΠΑ επέβαλαν στην ΕΕ τιμωρητικούς δασμούς 100% σε προϊόντα όπως σοκολάτα, χοιρινό κρέας, κρεμμύδια και τρούφες, ως αντίποινα για την απαγόρευση εισαγωγής από την ΕΕ βοείου κρέατος που είχε υποστεί ορμονική επεξεργασία, αλλά εξαιρέθηκε η Βρετανία, η οποία τότε ήταν ακόμη μέλος του μπλοκ.

Οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να επιβάλουν κυρώσεις αντιντάμπινγκ σε ευρωπαϊκά προϊόντα που παράγονται κυρίως στην Ισπανία, δήλωσε ο Juan Carlos Martinez Lazaro, καθηγητής στο IE Business School της Μαδρίτης.

Το 2018, η Ουάσιγκτον επέβαλε συνδυασμό δασμών άνω του 30% στις ισπανικές μαύρες επιτραπέζιες ελιές, κατόπιν αιτήματος των καλλιεργητών ελιάς της Καλιφόρνιας. Το μερίδιο της Ισπανίας στην αγορά των ΗΠΑ μειώθηκε από 49% το 2017 σε 19% το 2024.

Μια άλλη επιλογή θα ήταν η μεταφορά των ναυτικών και αεροπορικών βάσεων που διαθέτουν οι ΗΠΑ στη νότια Ισπανία στο Μαρόκο -μια ιδέα που πρότεινε ο πρώην αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ, Ρόμπερτ Γκρινγουέι- η οποία θα έβλαπτε τις τοπικές οικονομίες λόγω της απώλειας χιλιάδων έμμεσων θέσεων εργασίας.

Πηγή: skai.gr

