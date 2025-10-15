Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ινδονησία: Δεξαμενόπλοιο τυλίχθηκε στις φλόγες κατά την επισκευή του- Τουλάχιστον 10 νεκροί (VID)

Φωτιά ξέσπασε νωρίς το πρωί σε δεξαμενόπλοιο που βρισκόταν για επισκευές σε ναυπηγείο στη δυτική Ινδονησία, με αποτέλεσμα 10 νεκρούς και 21 τραυματίες

Ινδονησία: Δεξαμενόπλοιο πήρε φωτιά κατά την επισκευή του- Τουλάχιστον 10 νεκροί

Ένα δεξαμενόπλοιο που βρισκόταν σε ναυπηγείο της δυτικής Ινδονησίας για επισκευές τυλίχθηκε στις φλόγες σήμερα το πρωί με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 10 άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 21, ανέφερε ένας αξιωματούχος της τοπικής αστυνομίας.

Οι φλόγες ξεπήδησαν από ένα αμπάρι του πλοίου MT Federal II γύρω στις 4.30 τα ξημερώματα, είπε ο αρχηγός της αστυνομίας Ζαενάλ Αριφίν, προσθέτοντας ότι η πυρκαγιά σβήστηκε μία ώρα αργότερα.

Το δεξαμενόπλοιο βρισκόταν για επισκευή στο ναυπηγείο του Μπάταμ, ενός νησιού κοντά στη Σιγκαπούρη.

«Ξεκινήσαμε έρευνα για να καθορίσουμε τα αίτια» της πυρκαγιάς, είπε ο Ζαενάλ.

Στο ίδιο πλοίο είχε ξεσπάσει πυρκαγιά και τον Ιούνιο, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τέσσερις άνθρωποι. Τότε διαπιστώθηκε ότι το δυστύχημα προκλήθηκε από σπίθες σε ένα αμπάρι που δεν είχε κενωθεί εντελώς από το φυσικό αέριο που μετέφερε το δεξαμενόπλοιο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ινδονησία δεξαμενόπλοιο Πυρκαγιά εργατικό δυστύχημα τραυματίες Νεκροί Αστυνομία Ναυτιλία
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
9 0 Bookmark