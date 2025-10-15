Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα απειλεί να απορρίψει την πρόταση της Κομισιόν για τον νέο πολυετή προϋπολογισμό της ΕΕ, εάν δεν υπάρξουν άμεσες παραχωρήσεις για τη χρηματοδότηση αγροτών και περιφερειών. Η σύγκρουση, που φέρνει σε δύσκολη θέση την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, απειλεί να τινάξει στον αέρα τις διαπραγματεύσεις ενόψει της κρίσιμης ψηφοφορίας του Νοεμβρίου.

Ειδικότερα, όπως μεταδίδει το Politico, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (ΕΛΚ), από το οποίο προέρχονται η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και οι περισσότεροι επίτροποι, επανέλαβε την απειλή του να μην στηρίξει την πρόταση, εάν δεν υπάρξουν σημαντικές παραχωρήσεις για τη χρηματοδότηση των αγροτών και των περιφερειών της Ευρώπης.

«Αν η Επιτροπή αγνοήσει τα αιτήματά μας, τα μέλη μας θεωρούν την απόρριψη αναπόφευκτη», δήλωσε ο Ζίγκφριντ Μουρεσάν, επικεφαλής διαπραγματευτής του ΕΛΚ για το επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (MFF).

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι το ΕΛΚ «αναμένει σοβαρές παραχωρήσεις από την Επιτροπή έως τον Νοέμβριο».

«Η απόρριψη μπορεί να αποφευχθεί μόνο εάν η Επιτροπή βελτιώσει σύντομα την πρότασή της. Καμία επιλογή δεν αποκλείεται», πρόσθεσε ο Ζίγκφριντ Μουρεσάν σε γραπτή του δήλωση.

Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (ΕΛΚ) εντείνει τις πιέσεις προς την Κομισιόν, έπειτα από ημέρες συναντήσεων με τους επιτρόπους που είναι υπεύθυνοι για τον προϋπολογισμό, συναντήσεις που, σύμφωνα με πηγές του κόμματος, κρίθηκαν «ανεπαρκείς».

Αν η αντιπαράθεση συνεχιστεί, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα μπορούσε να καταθέσει πρόταση απόρριψης της πρότασης στην ολομέλεια στις 12 Νοεμβρίου στις Βρυξέλλες. Μία τέτοια κίνηση είναι πιθανό να λάβει στήριξη από την πλειονότητα των πολιτικών ομάδων.

Η Επιτροπή, θεωρητικά, θα μπορούσε να αγνοήσει την ψήφο του Κοινοβουλίου, κάτι που όμως θα δημιουργούσε σοβαρά προβλήματα στη συνέχεια, δεδομένου ότι η έγκριση του επόμενου επταετούς προϋπολογισμού (2028–2034) απαιτεί τη συναίνεση του Κοινοβουλίου.

Για να δοθεί περισσότερος χρόνος στις διαπραγματεύσεις, το ΕΛΚ έκανε ένα βήμα πίσω από την προηγούμενη απειλή του να καταθέσει σχετική πρόταση στην ολομέλεια της επόμενης εβδομάδας στο Στρασβούργο.

Υπό την έντονη πίεση των αγροτών και των δημάρχων, το ΕΛΚ έχει ζητήσει αλλαγές στο αμφιλεγόμενο σχέδιο συγκέντρωσης των κονδυλίων για αγρότες και περιφέρειες, το οποίο αντιστοιχεί σε πάνω από το ήμισυ του συνολικού προϋπολογισμού της ΕΕ, σε ενιαία ταμεία που θα διαχειρίζονται οι εθνικές κυβερνήσεις.

«Είχα συναντήσεις με τον Επίτροπο Γεωργίας, Κριστόφ Χάνσεν… προσπαθούμε να βελτιώσουμε την πρόταση», δήλωσε στο POLITICO ο Χέρμπερτ Ντορφμαν, κορυφαίος ευρωβουλευτής του ΕΛΚ για τα αγροτικά ζητήματα, προειδοποιώντας ότι «είμαστε έτοιμοι να στηρίξουμε την απόρριψη, αν δεν υπάρξει κίνηση από την Επιτροπή».

Τις επόμενες ημέρες, ανώτατα στελέχη του ΕΛΚ θα συνεχίσουν τις συναντήσεις τους με τους επιτρόπους που είναι υπεύθυνοι για τον προϋπολογισμό, τη γεωργία και την περιφερειακή πολιτική, Πιότρ Σεραφίν, Κριστόφ Χάνσεν και Ραφαέλε Φίττο, σε μια προσπάθεια να εξασφαλίσουν παραχωρήσεις.



