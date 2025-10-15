Σύνοδος ΝΑΤΟ - Ρούτε: Συνεργαζόμαστε με την ΕΕ για το «τείχος κατά drones»

Συναγερμός για τη ρωσική απειλή έχει σημάνει στο ΝΑΤΟ. Οι υπουργοί Άμυνας του ΝΑΤΟ και της ΕΕ συνεδριάζουν στις Βρυξέλλες στη σκιά των παραβιάσεων από ρωσικά drones, με τις αμυντικές δαπάνες και την υποστήριξη της Ουκρανίας στην ατζέντα.

Ο Γ.Γ του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε τόνισε την Τετάρτη, πριν από τη σύνοδο των υπουργών Άμυνας στις Βρυξέλλες, ότι η στρατιωτική συμμαχία και η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεργάζονται στις προσπάθειές τους να δημιουργήσουν ένα τείχος από μη επανδρωμένα αεροσκάφη για την προστασία των χωρών μελών από τις εισβολές μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Ερωτηθείς αν διπλασιάζουν τις προσπάθειές τους, ο Ρούτε είπε ότι η ΕΕ και το ΝΑΤΟ έχουν διαφορετικούς ρόλους, με το ΝΑΤΟ να παρέχει δυνατότητες από στρατιωτικής άποψης και την ΕΕ να διατηρεί την ήπια ισχύ της εσωτερικής αγοράς και να διασφαλίζει ότι τα χρήματα είναι εκεί.

«Μάθαμε την ενεργή εφαρμογή της ειρήνης μέσω της ισχύος από τον πρόεδρο Τραμπ» επισήμανε υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ. Αναμένουμε από τις χώρες του ΝΑΤΟ να επενδύσουν στον μηχανισμό PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) διεμήνυσε. Ο μηχανισμός επιτρέπει στους συμμάχους του ΝΑΤΟ να χρηματοδοτούν την αγορά έτοιμων προς χρήση όπλων από αμερικανικά αποθέματα, επιταχύνοντας έτσι την προμήθεια επειγόντων στρατιωτικών μέσων στην Ουκρανία

Η Ρωσία θα αποτελέσει πραγματική απειλή για το ΝΑΤΟ μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία, υπάρχει νέα ενίσχυση δυνάμεων του ρωσικού στρατού προειδοποίησε ο υπουργός Άμυνας της Φινλανδίας Άντι Χάκανεν. Ο Φινλανδός υπουργός Άμυνας τόνισε ότι η Ρωσία καταναλώνει τους στρατιωτικούς της πόρους με ταχείς ρυθμούς και γίνεται όλο και πιο εξαρτώμενη από την Κίνα.

Από πλευράς του, ο υπηρεσιακός υπουργός Άμυνας της Ολλανδίας, Ρούμπεν Μπρέκελμανς, δήλωσε ότι η χώρα του υποστηρίζει τις προσπάθειες του ΝΑΤΟ να ενοποιήσει τους διαφορετικούς κανονισμούς και κανόνες εμπλοκής των συμμάχων για τις αποστολές στην ανατολική πλευρά.

Ο Ολλανδός υπουργός Άμυνας σημείωσε ότι η στρατιωτική συμμαχία του ΝΑΤΟ χρειάζεται να διδαχθεί από τις εισβολές μη επανδρωμένων αεροσκαφών στον εθνικό εναέριο χώρο της Πολωνίας και να βρει έναν πιο αποδοτικό τρόπο για να τα καταρρίπτει από το να χρησιμοποιεί μαχητικά αεροσκάφη F-35.

Ο Μπρέκελμανς είπε επίσης στους δημοσιογράφους στις Βρυξέλλες, όπου συμμετέχει σε σύνοδο των υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ, ότι η χώρα του σχεδιάζει να δαπανήσει 90 εκατομμύρια ευρώ σε drones για την Ουκρανία.

Ο Oλλανδός υπουργός πρόσθεσε ότι περισσότερες χώρες μέλη του ΝΑΤΟ πρέπει να αυξήσουν τη συνεισφορά τους στο PURL.

Εξέφρασε την υποστήριξη της χώρας του στις προσπάθειες του ΝΑΤΟ για την ενοποίηση των διαφορετικών κανονισμών και κανόνων εμπολοκής των συμμάχων στις αποστολές στην ανατολική πτέρυγα της συμμαχίας.

«Είναι πολύ σημαντικό να εργασtούμε πάνω σ' αυτούς τους κανονισμούς και να τους ενοποιήσουμε περισσότερο», δήλωσε ο Μπρέκελμανς στους δημοσιογράφους πριν από τη σύνοδο των υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες.

Ο Σουηδός υπουργός Άμυνας Παλ Γιόνσον δήλωσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να συνεισφέρει εκ νέου στο PURL, και κάλεσε άλλες χώρες να συνεχίσουν και να εντείνουν τη βοήθειά τους προς την Ουκρανία.

«Βλέπουμε λάθος πορεία όσον αφορά την υποστήριξη προς την Ουκρανία. Αυτή έχει μειωθεί. Θέλουμε να δούμε περισσότερες προσπάθειες για την ενίσχυση και την αύξηση της οικονομικής υποστήριξης και των στρατιωτικών δωρεών προς την Ουκρανία», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Γιόνσον.

Ο Εσθονός υπουργός Άμυνας Χάνο Πεβκούρ είπε ότι η χώρα του εντάχθηκε στο τέταρτο πακέτο του μηχανισμού PURL, η συμφωνία για τον οποίο θα οριστικοποιηθεί πολύ σύντομα, ίσως ήδη από την Τετάρτη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.