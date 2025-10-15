Σε θρίλερ εξελίσσεται η ταυτοποίηση της 4ης σορού που παραδόθηκε από τη Χαμάς στο Ισραήλ αφού ανώτερη πηγή της Χαμάς επιμένει μιλώντας στο Al Jazeera ότι ανήκει σε ισραηλινό παρά το γεγονός ότι η ισραηλινή κυβέρνηση λέει ότι δεν ανήκει.

«Η σορός που ο εχθρός ισχυρίζεται ότι δεν ανήκει σε Ισραηλινό είναι αυτό ενός στρατιώτη που συνελήφθη σε μια επιχείρηση αντίστασης» ανέφερε χαρακτηριστικά η πηγή της Χαμάς.

Είπε επίσης ότι το περιστατικό έλαβε χώρα τον Μάιο του 2024 σε στρατόπεδο προσφύγων της Τζαμπάλια, κατά τη διάρκεια του οποίου ένας στρατιώτης των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων σκοτώθηκε και αιχμαλωτίστηκε.

Εκείνη την εποχή, ο στρατός διέψευσε γρήγορα τον ισχυρισμό της Χαμάς ότι είχε συλλάβει έναν στρατιώτη στην Τζαμπαλία, λέγοντας: «Ο Ισραηλινός Στρατός διευκρινίζει ότι δεν υπάρχει περιστατικό απαγωγής στρατιώτη».

Μέχρι τώρα, η Χαμάς δεν είχε αναφερθεί άμεσα στο γεγονός ότι μία από τις τέσσερις σορούς που παραδόθηκαν στο Ισραήλ χθες το βράδυ δεν ήταν όμηρος.

Το ινστιτούτο εγκληματολογίας επιμένει ότι η σορός δεν ανήκει σε όμηρο

Την ίδια ώρα, ο Δρ. Τσεν Κουγκέλ, επικεφαλής του Εθνικού Ινστιτούτου Ιατροδικαστικής (Αμπού Καμπίρ), λέει ότι η τέταρτη σορός που έφτασε χθες από τη Λωρίδα της Γάζας «δεν σχετίζεται με έναν από τους νεκρούς αιχμαλώτους».

Το ινστιτούτο επιβεβαίωσε σήμερα το πρωί ότι παρέλαβε χθες το βράδυ τις σορούς τριών δολοφονημένων ομήρων, του Ταμίρ Νιμρόντι , του Ουριέλ Μπαρούχ και του Εϊτάν Λέβι.

Ο Κούγκελ λέει ότι διενεργήθηκαν εξετάσεις για να προσδιοριστεί η αιτία θανάτου, ώστε να δοθούν στις οικογένειες πλήρεις πληροφορίες για τις τελευταίες στιγμές των αγαπημένων τους προσώπων.

Η Δρ. Νουρίτ Μπουμπλίλ, επικεφαλής του εργαστηριακού τμήματος του ινστιτούτου, λέει ότι διεπιστημονικές εγκληματολογικές ομάδες εργάζονται «όλο το εικοσιτετράωρο» τις τελευταίες δύο ημέρες για την ταυτοποίηση των νεκρών αιχμαλώτων, χρησιμοποιώντας «προηγμένες εγκληματολογικές μεθοδολογίες, συμπεριλαμβανομένων πολύπλοκων τεχνικών απεικόνισης, συγκρίσεων οδοντιατρικών αρχείων, ανθρωπολογικής ανάλυσης και ανάλυσης DNA».

Χθες Τρίτη, το ινστιτούτο ταυτοποίησε τις σορούς των νεκρών ομήρων Γκάι Ιλούζ , Γιόσι Σαραμπί , Μπίπιν Τζόσι και Ντάνιελ Πέρεζ .

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.