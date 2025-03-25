Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ελλάδα μοιράζονται μια δημοκρατική και πνευματική κληρονομιά που ενισχύει τη συνεργασία τους σε πολλούς τομείς σημειώνει ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο στο συγχαρητήριο μήνυμα του για τον εορτασμό της επετείου της 25ης Μαρτίου.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας κάνει αναφορά στην ισχυρή οικονομική και στρατιωτική συνεργασία μεταξύ της Ουάσιγκτον και της Αθήνας, λέγοντας ότι οι ΗΠΑ προσβλέπουν στην ακόμα μεγαλύτερη ανάπτυξη των ελληνοαμερικανικών σχέσεων.

Στο σημείο αυτό, ο Μάρκο Ρούμπιο χαιρετίζει τις αμυντικές δαπάνες που καταβάλει η Ελλάδα για τον εκσυγχρονισμό των Ενόπλων Δυνάμεων της, λέγοντας ότι ενισχύουν τη συλλογική άμυνα και αποτρέπουν τις απειλές στη κοινή ασφάλεια.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στη νέα συνεργασία που έχει αναπτυχθεί μεταξύ των ΗΠΑ και της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, όπου η χώρα μας συμμετέχει ως μη μόνιμο μέλος. Όπως σημείωσε, οι ΗΠΑ και η Ελλάδα εργάζονται από κοινού για την αντιμετώπιση παγκόσμιων προκλήσεων.

Στο πλαίσιο της ανακοίνωσης, ο κ. Ρούμπιο υπογράμμισε και τους πολιτιστικούς δεσμούς που ενώνουν τις δύο χώρες. «Το θεμέλιο των στενών δεσμών μας είναι οι ισχυροί πολιτιστικοί και οικογενειακοί δεσμοί μεταξύ των δύο λαών μας, συμπεριλαμβανομένης της ζωντανής ελληνικής κοινότητας της διασποράς», ανάφερε χαρακτηριστικά.

Τέλος, εξέφρασε τη δέσμευση των ΗΠΑ να συμβάλουν στην αντιμετώπιση της κρίσης που έχει προκαλέσει η παράνομη μετανάστευση αλλά και στη προώθηση μιας σταθερής και ευημερούσας Ανατολικής Μεσόγειου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

